Финляндия поможет восстанавливать Украину: подписан меморандум о сотрудничестве в сфере цифровизации

Украина и Финляндия будут сотрудничать вместе в сфере цифровизации и противостояния киберугрозам. Страны подписали меморандум о сотрудничестве, который предусматривает модернизацию украинской телеком-инфраструктуры.

Как сообщает 24 Канал, Финляндия является одной из стран-лидеров в развитии цифровизации. О подписании меморандума сообщило Министерство цифровой трансформации Украины на своей странице в Телеграмме.

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Что предполагает меморандум между Украиной и Финляндией

Противостояние киберугрозам;

Развитие инноваций и цифровых инклюзивных решений;

Обмен опытом в восстановлении и модернизации цифровой инфраструктуры.

Вицепремьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров так прокомментировал подписание документа:

Мы благодарны Финляндии за поддержку цифровизации в Украине в столь сложное время. Подписанный меморандум поможет усилить цифровую трансформацию и модернизацию телеком-инфраструктуры в Украине. Также будем перенимать лучшие практики для предотвращения киберугроз и гибридных угроз и развивать цифровую устойчивость государства.

Во время встречи Федоров и министр по транспорту и связи Финляндии Тимо Гаракка обсудили обмен опытом и сотрудничество стран в восстановлении цифровизации.

Гаракка отметил, что потрясен работой, которую сделала Украина для продвижения цифровизации.

"Этим соглашением мы уже заглядываем в период восстановления Украины. Я верю, что мы можем многому научиться друг у друга", – добавил Тимо Гаракка.

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