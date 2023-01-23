Як повідомляє 24 Канал, Фінляндія є однією з країн-лідерів у розвитку цифровізації. Про підписання меморандуму повідомило Міністерство цифрової трансформації України на своїй сторінці у Телеграмі.

Читайте на сайті Правду про героїв дізнаються мільйони: Meta пообіцяла не блокувати контент про полк "Азов"

Що передбачає меморандум між Україною та Фінляндією

Протистояння кіберзагрозам;

Розвиток інновацій та інклюзивних цифрових рішень;

Обмін досвідом у відбудові та модернізації цифрової інфраструктури.

Віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров так прокоментував підписання документа:

Ми вдячні Фінляндії за підтримку цифровізації в Україні у такий складний час. Підписаний меморандум допоможе підсилити цифрову трансформацію та модернізацію телеком-інфраструктури в Україні. Також будемо переймати найкращі практики для запобігання кіберзагрозам та гібридним загрозам і розвивати цифрову стійкість держави.

Під час зустрічі Федоров та міністр з питань транспорту і зв’язку Фінляндії Тімо Гаракка обговорили обмін досвідом та співпрацю країн у відбудові цифровізації.

Гаракка зауважив, що вражений роботою, яку зробила Україна для просування цифровізації.

"Цією угодою ми вже заглядаємо в період відновлення України. Я вірю, що ми можемо багато чого навчитися один в одного", – додав Тімо Гаракка.

Цікаво Україна отримає тисячі нових антен Starlink

Тим часом в Укрзалізниці до кінця року інтернет Starlink з’явиться у всіх поїздах Інтерсіті+. За підсумками тестування, доступність інтернету на маршруті – 97%, швидкість – до 100 Мбіт/с. Тепер програму масштабують на інші маршрути та потяги Інтерсіті+.