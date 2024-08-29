Украинская IT-компания MacPaw запустила бесплатную карьерную программу для женщин

Career Wave – это инициатива, направленная на поддержку женщин, работающих в сфере технологий, и поощрение их карьерного развития. Организаторы предлагают 100 консультаций специалистам с опытом работы не менее одного года. Об условиях – далее.

Социальная миссия

Как отмечает компания, Career Wave является частью масштабной инициативы Women in Tech, направленной на расширение возможностей для женщин в технологическом секторе. Целью программы является создание среды для профессионального развития, что будет усиливать и поощрять женщин к новым победам, поможет оставаться конкурентоспособными и продвигаться в карьере.

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В MacPaw мы уже не первый год активно поддерживаем инициативы, направленные на развитие женщин в ИТ. На этот раз мы решили создать собственный проект, чтобы напрямую пообщаться с талантливыми инженерками и предоставить им советы, которые помогут в их профессиональном развитии,

– комментирует Дарья Овчаренко, Senior Employer Brand Specialist в MacPaw.

Она также добавляет, что этот проект проводится для тех, кто стремится к новым возможностям в своей карьере. Это отличный шанс получить менторскую поддержку, вдохновиться новыми идеями и сделать уверенный шаг вперед.

Для кого эта программа

Career Wave будет происходить онлайн, что обеспечит гибкость и доступность для участниц. Целевая аудитория проекта – украинские женщины, которые имеют более одного года рабочего опыта по специализациям, такими как back-end, front-end, macOS/iOS разработка, QA и SRE.

В частности, консультации будут предоставляться по следующим направлениям:

Frontend

Backend

Cocoa

Quality Assurance

Site Reliability Engineering

Talent Acquisition

Для участия в программе "Career Wave" заявительницам нужно:

Иметь минимум один год рабочего опыта в своей специализации.

Предоставить четкий запрос для консультации.

Добавить ссылку на свой профиль LinkedIn или резюме в заявке.

Что получат участницы

Каждая участница получит карьерные советы от специалистов и специалисток MacPaw, адаптированы к ее конкретной специализации. Распределение консультаций будет выглядеть так:

Половина участниц (50) получат консультации от команды Talent Acquisition в MacPaw, сосредотачиваясь на стратегии карьерного развития.

Другие участницы (50) получат консультации от инженерных специалистов и специалисток MacPaw, сосредотачиваясь на профессиональном развитии и технических навыках, которые соответствуют их специализации.

Также, 100 первых зарегистрированных участниц программы получат подготовленный от MacPaw подробный карьерный гайд. Это пособие станет ценным ресурсом по поиску работы, подготовки к собеседованию и других важных шагов на пути к карьере мечты.

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Как принять участие

Если ваш опыт и специализация соответствуют критериям, описанным выше – подать заявку на программу можно по этой ссылке. Там же можно получить несколько советов по подготовке, узнать расписание и прочее.