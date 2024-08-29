Социальная миссия
Как отмечает компания, Career Wave является частью масштабной инициативы Women in Tech, направленной на расширение возможностей для женщин в технологическом секторе. Целью программы является создание среды для профессионального развития, что будет усиливать и поощрять женщин к новым победам, поможет оставаться конкурентоспособными и продвигаться в карьере.
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В MacPaw мы уже не первый год активно поддерживаем инициативы, направленные на развитие женщин в ИТ. На этот раз мы решили создать собственный проект, чтобы напрямую пообщаться с талантливыми инженерками и предоставить им советы, которые помогут в их профессиональном развитии,
– комментирует Дарья Овчаренко, Senior Employer Brand Specialist в MacPaw.
Она также добавляет, что этот проект проводится для тех, кто стремится к новым возможностям в своей карьере. Это отличный шанс получить менторскую поддержку, вдохновиться новыми идеями и сделать уверенный шаг вперед.
Для кого эта программа
Career Wave будет происходить онлайн, что обеспечит гибкость и доступность для участниц. Целевая аудитория проекта – украинские женщины, которые имеют более одного года рабочего опыта по специализациям, такими как back-end, front-end, macOS/iOS разработка, QA и SRE.
В частности, консультации будут предоставляться по следующим направлениям:
- Frontend
- Backend
- Cocoa
- Quality Assurance
- Site Reliability Engineering
- Talent Acquisition
Для участия в программе "Career Wave" заявительницам нужно:
- Иметь минимум один год рабочего опыта в своей специализации.
- Предоставить четкий запрос для консультации.
- Добавить ссылку на свой профиль LinkedIn или резюме в заявке.
Что получат участницы
Каждая участница получит карьерные советы от специалистов и специалисток MacPaw, адаптированы к ее конкретной специализации. Распределение консультаций будет выглядеть так:
- Половина участниц (50) получат консультации от команды Talent Acquisition в MacPaw, сосредотачиваясь на стратегии карьерного развития.
- Другие участницы (50) получат консультации от инженерных специалистов и специалисток MacPaw, сосредотачиваясь на профессиональном развитии и технических навыках, которые соответствуют их специализации.
Также, 100 первых зарегистрированных участниц программы получат подготовленный от MacPaw подробный карьерный гайд. Это пособие станет ценным ресурсом по поиску работы, подготовки к собеседованию и других важных шагов на пути к карьере мечты.
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Как принять участие
Если ваш опыт и специализация соответствуют критериям, описанным выше – подать заявку на программу можно по этой ссылке. Там же можно получить несколько советов по подготовке, узнать расписание и прочее.