Соціальна місія

Як зазначає компанія, Career Wave є частиною масштабної ініціативи Women in Tech, спрямованої на розширення можливостей для жінок у технологічному секторі. Метою програми є створення середовища для професійного розвитку, що буде підсилювати та заохочувати жінок до нових перемог, допоможе залишатися конкурентоспроможними та просуватись у кар’єрі.

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У MacPaw ми вже не перший рік активно підтримуємо ініціативи, спрямовані на розвиток жінок в ІТ. Цього разу ми вирішили створити власний проєкт, щоб напряму поспілкуватися з талановитими інженерками та надати їм поради, які допоможуть у їхньому професійному розвитку,

– коментує Дар’я Овчаренко, Senior Employer Brand Specialist у MacPaw.

Вона також додає, що цей проєкт проводиться для тих, хто прагне нових можливостей у своїй кар'єрі. Це чудовий шанс отримати менторську підтримку, надихнутися новими ідеями та зробити впевнений крок уперед.

Для кого ця програма

Career Wave відбуватиметься онлайн, що забезпечить гнучкість та доступність для учасниць. Цільова аудиторія проєкту – українські жінки, які мають більше одного року робочого досвіду за спеціалізаціями, такими як back-end, front-end, macOS/iOS розробка, QA та SRE.

Зокрема, консультації будуть надаватися за такими напрямами:

Frontend

Backend

Cocoa

Quality Assurance

Site Reliability Engineering

Talent Acquisition

Для участі в програмі "Career Wave" заявницям потрібно:

Мати мінімум один рік робочого досвіду у своїй спеціалізації.

Надати чіткий запит для консультації.

Додати посилання на свій профіль LinkedIn або резюме у заявці.

Що отримають учасниці

Кожна учасниця отримає кар'єрні поради від спеціалістів та спеціалісток MacPaw, адаптовані до її конкретної спеціалізації. Розподіл консультацій виглядатиме так:

Половина учасниць (50) отримають консультації від команди Talent Acquisition в MacPaw, зосереджуючись на стратегії кар'єрного розвитку.

Інші учасниці (50) отримають консультації від інженерних спеціалістів та спеціалісток MacPaw, зосереджуючись на професійному розвитку та технічних навичках, які відповідають їхній спеціалізації.

Також, 100 перших зареєстрованих учасниць програми отримають підготовлений від MacPaw детальний кар’єрний гайд. Цей посібник стане цінним ресурсом щодо пошуку роботи, підготовки до співбесіди й інших важливих кроків на шляху до кар’єри мрії.

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Як взяти участь

Якщо ваш досвід та спеціалізація відповідають критеріям, описаним вище – подати заявку на програму можна за цим посиланням. Там же можна отримати кілька порад з підготовки, дізнатися розклад та інше.