Мобильных операторов могут штрафовать за плохую связь во время отключений электроэнергии

Комитет Верховной Рады по вопросам цифровой трансформации рекомендовал рассмотреть в первом чтении новый законопроект, направленный на обеспечение стабильной работы мобильных операторов во время отключений электроэнергии.

Об этом 18 сентября сообщил Сергей Штепа, председатель подкомитета по вопросам развития цифровой индустрии, в Telegram-канале "Слуга народа".

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Законопроект был внесен в поддержку решения Верховного Главнокомандующего Украины. Он должен побудить операторов обеспечить бесперебойную связь для украинцев во время перебоев с электроснабжением.

Как это будут делать

Предложенный законопроект предусматривает более жесткие меры, включая увеличение количества внеплановых проверок телекоммуникационных операторов и большие штрафы для тех, кто не выполняет требования НКРСИ.

Сергей Штепа отметил, что некоторые мобильные операторы не спешат решать проблему и не имеют достаточного количества генераторов, чтобы поддерживать связь во время отключений.

Мы должны заставить операторов выполнять директивы Верховного Главнокомандующего и обеспечивать связь даже при отсутствии электроэнергии. Надеюсь, что законопроект будет принят быстро,

– заявил Штепа.

Напомним, что ранее Президент Украины Владимир Зеленский инициировал меры по стабилизации мобильной связи во время отключения электроэнергии. Согласно этой инициативе, Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины обязала мобильных операторов до 1 февраля 2025 года поддерживать работу своих сетей в течение 10 часов во время плановых или аварийных отключений электроэнергии.

Кроме того, до 1 июля 2025 года не менее 75% базовых станций должны обеспечивать четыре часа мобильной связи в условиях отключения электроэнергии.

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Кстати, в "Киевстар" недавно отреагировали на требование о 10 часах бесперебойной работы сети. Глава крупнейшего в Украине оператора отметил, что с технической стороны это очень сложная задача, однако ко второму кварталу 2025 года "Киевстар" обеспечит автономную работу 30% сети в течение 6 часов.