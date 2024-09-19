Про це 18 вересня повідомив Сергій Штепа, голова підкомітету з питань розвитку цифрової індустрії, у Telegram-каналі "Слуга народу".

А тим часом Масовий збій "Київстар": українці скаржаться на проблеми в роботі мережі

Законопроєкт був внесений на підтримку рішення Верховного Головнокомандувача України. Він повинен спонукати операторів забезпечити безперебійний зв'язок для українців під час перебоїв з електропостачанням.

Як це робитимуть

Запропонований законопроєкт передбачає більш жорсткі заходи, включаючи збільшення кількості позапланових перевірок телекомунікаційних операторів та більші штрафи для тих, хто не виконує вимоги НКРЗІ.

Сергій Штепа наголосив, що деякі мобільні оператори не поспішають вирішувати проблему і не мають достатньої кількості генераторів, щоб підтримувати зв'язок під час відключень.

Ми повинні змусити операторів виконувати директиви Верховного Головнокомандувача і забезпечувати зв'язок навіть за відсутності електроенергії. Сподіваюся, що законопроект буде прийнятий швидко,

– заявив Штепа.

Нагадаємо, що раніше Президент України Володимир Зеленський ініціював заходи щодо стабілізації мобільного зв'язку під час відключення електроенергії. Відповідно до цієї ініціативи, Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України зобов'язала мобільних операторів до 1 лютого 2025 року підтримувати роботу своїх мереж протягом 10 годин під час планових або аварійних відключень електроенергії.

Крім того, до 1 липня 2025 року щонайменше 75% базових станцій повинні забезпечувати чотири години мобільного зв'язку в умовах відключення електроенергії.

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До речі, у "Київстар" нещодавно відреагували на вимогу щодо 10 годин безперебійної роботи мережі. Очільник найбільшого в Україні оператора зауважив, що з технічної сторони це дуже складне завдання, однак до другого кварталу 2025 року "Київстар" забезпечить автономну роботу 30% мережі протягом 6 годин.