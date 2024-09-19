На офіційній сторінці оператора в соцмережі X з'явилося повідомлення про те, що технічні служби оператора вже працюють над відновленням зв'язку, повідомляє Техно 24.

До теми Масовий збій "Київстар": українці скаржаться на проблеми в роботі мережі

Там також повідомили, що у східних та північних регіонах країни все ще можуть спостерігатися складнощі в роботі мережі, однак вони будуть вирішені протягом 30 хвилин.

Раніше мешканці низки областей на півночі та сході України повідомили про те, що смартфони втратили мережу "Київстар". Абоненти оператора не могли підключитися та вийти на зв'язок. З чим пов'язаний масовий збій досі невідомо, оскільки в компанії не назвали причину.