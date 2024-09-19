На официальной странице оператора в соцсети X появилось сообщение, что технические службы оператора уже работают над восстановлением связи, сообщает Техно 24.

К теме Массовый сбой "Киевстар": украинцы жалуются на проблемы в работе сети

Там также сообщили, что в восточных и северных регионах страны все еще могут наблюдаться сложности в работе сети, однако они будут решены в течение 30 минут.

Ранее жители ряда областей на севере и востоке Украины сообщили о том, что смартфоны потеряли сеть "Киевстар". Абоненты оператора не могли подключиться и выйти на связь. С чем связан массовый сбой до сих пор неизвестно, поскольку в компании не назвали причину.