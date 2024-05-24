Какие последствия войны ощутила на себе отрасль ІТ, как можно улучшить ситуацию, как IT-компании влияют на образование и как Львов стал новой столицей украинского ІТ – читайте в интервью 24 Канала с младшим вице-президентом GlobalLogic Игорем Костивым

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IT-отрасль столкнулась с новыми вызовами на фоне полномасштабного вторжения, которые существенно усложняют сотрудничество с иностранными клиентами. Многие компании не желают приезжать в Украину из-за нестабильной ситуации с безопасностью. Это негативно влияет на бизнес и может привести к уменьшению заказов и снижению доходов.

Еще в начале полномасштабки большинство зарубежных клиентов с пониманием относились к ситуации, в которой оказались украинские разработчики и компании. И все же отрасль проявила себя, как надежного исполнителя соблюдая сроки и показывая результаты.

Но как выглядит ситуация сегодня?

Игорь Костив отмечает, что несмотря на вызовы, вся деятельность по проектам остается на том же уровне эффективности, что и до войны.

Илон Костив
Младший вице-президент GlobalLogic Игорь Костив / Фото GlobalLogic

Как компания, мы полностью выполняли и выполняем свои обязательства. Впрочем, существует проблема в непосредственном взаимодействии с партнерами,
– рассказывает Игорь.

По его словам, она заключается в отсутствии системного механизма бизнес-командировок с одной стороны, и опасения иностранных клиентов приезжать в Украину с другой. Все это представляет угрозу для стабильной работы ІТ-сектора.

На это указывает и последняя статистика ІТ-экспорта, который в 2023 году впервые за годы независимости не показал роста к предыдущему году. Еще в начале полномасштабного вторжения, IT компании Украины потратили на перевозку людей и оборудования во Львов по меньшей мере 30-40 миллионов долларов.

Костив отмечает, что в GlobalLogic много специалистов релоцировались на запад Украины. Львовский офис "приютил" не один десяток специалистов, а компания помогала в поиске жилья и предоставляла рабочее оборудование.

Это было огромное количество работы, но мы справились с ней на отлично,
– уверяет Игорь.

Еще до начала полномасштабного вторжения компании начали готовиться к худшему развитию событий. Многие из них готовили планы по релокации, и планы непрерывности бизнеса. Среди них и компания Игоря Костива, которая подготовила дорожную карту на случай непредсказуемых, критических ситуаций.

Например GlobalLogic имела предварительные контракты с перевозчиками и разработанные стратегии, как быстро перейти к новым рабочим условиям. Это помогло компании сохранить качество выполнения задач и придерживаться согласованных сроков.

Костив также отметил, что главным аспектом, который позволил поддержать стабильность работы, стали именно люди, как основная ценность компании. Ведь работники получили защиту, заботу и комфорт и именно это помогло сохранить стабильность.

Такое отношение к команде – взаимное: мы заботимся о специалистах, а они демонстрируют хорошие результаты. Эффективность специалистов и процессов компании остаются стабильно высокими, около 100%,
– отметил Костив.

Интересно, что пандемия COVID-19 стала важным опытом в подготовке к неожиданным обстоятельствам. Она продемонстрировала, что необязательно всем всегда сидеть в офисе. Соответственно, люди со всех уголков Украины, где были офисы компании, приезжали, устраивались на новом месте и продолжали проектную деятельность.

Отключение света также не стали значительной проблемой, ведь офисы GlobalLogic были обеспечены всем необходимым включая душевые комнаты, кухню и даже спортзал, и конечно же достаточно места для работы.

Не было ситуаций, чтобы кому-то не хватало места. Во Львове GlobalLogic имеет два офиса: на Козельницкой и по улице Шептицких. Инженеры могут приехать в любой из офисов и выполнять свои задачи,
– говорит Игорь.

Кстати, по Львову, то он за годы полномасштабки превратился в полноценную IT-столицу Украины.

По словам Игоря Костива, технологическая отрасль остается одной из ключевых в украинской экономике и обеспечивает значительный объем валютных поступлений. В 2023 компьютерные услуги составили 41% общего объема экспорта услуг – это самая большая доля.

Соответственно, сохраняется и спрос на айтишников: количество специалистов в ИТ отрасли увеличилось на 7% в 2023 году. На Львовщине этот показатель еще выше – более 40%. Как результат, львовский IT-хаб занимает второе место по количеству занятых. Сейчас в регионе 51 тысяча техспециалистов, это пятая часть от всех, кто находится в Украине.

В то же время компании продолжают привлекать новых специалистов по всей Украине. Так, сама GlobalLogic имеет немало открытых позиций. Однако, специалистов на открытые позиции они привлекают, в первую очередь, изнутри компании. В целом это более 2400 человек в 2022 и 2023 годы.

Специалисты, у которых заканчиваются проекты, могут пройти внутреннее обучение для перехода на новую позицию. Вместе с тем компания не ограничивается поиском людей только внутри компании.

Очевидно, что Львов стал условной IT-столицей, если так можно сказать. Понятно, что с полномасштабным вторжением он стал более безопасным городом, в который можно релоцировать специалистов,
– говорит Игорь.

Однако Львов растет, как IT-хаб не только по очевидным причинам связанных с полномасштабным вторжением. Город является экономически привлекательным. Здесь выгодно открывать новые офисы и представительств компаний, говорит Игорь Костив. Общий экономический эффект IT-отрасли во Львове и области постоянно растет.

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Как отмечает Игорь Костив, Львов уже давно признан как в Украине, так и в мире как весомая IT-локация.
Доказательством этому является, среди прочего, масштабное отраслевое мероприятие – IT Arena. Прошлогоднюю конференцию посетили представители из более чем 20 стран. В частности усилиями Львовского IT-кластера – объединению компаний, которые есть в городе, – Львов активно продвигается как город, привлекательный и для бизнесов, и для самих айтишников.

Компания, привлекая одного IT-специалиста, создает и сохраняет почти 3 рабочих места в экономике. По последним исследованием Львовского ИТ кластера, во Львове сейчас насчитывается более 50 тысяч инженеров. В общем получим около 150 тысяч рабочих мест. Таким образом, город имеет большой потенциал и вносит значительный вклад в функционирование экономики Украины.

Что касается необходимых изменений на уровне государства, актуальным остается вопрос зарубежных бизнес-поездок. Командировки необходимы для привлечения новых клиентов и продолжения уже существующих партнерств, уверяет младший вице-президент GlobalLogic.

К примеру, прошлом году украинские инженеры GlobalLogic разработали SDV (Software Defined Vehicles) Cloud Framework, рассказывает Игорь Костив. Это решение меняет автомобильную индустрию и способно сделать Украину одним из ключевых игроков на рынке, ведь аналогов в мире очень мало. Amazon пригласил команду украинских специалистов для презентации технологии на своем стенде в рамках выставки CES 2024.

Однако мы не смогли посетить мероприятие, поэтому решение было представлено командой из другого региона. Потенциально, это потеря контрактов для Украины от ведущих автопроизводителей,
– отмечает Костив.

Компании уже давно не просто ищут специалистов, они вкладываются в образовательные проекты, для того, чтобы обеспечить качественным и актуальными знаниями будущих специалистов, которые, впоследствии, имеют шанс получить работу в IT.

Например GlobalLogic работает с рядом вузов, как вот "Львовская политехника", Национальный университет имени Ивана Франко, Украинский католический университет и другие. Как отмечает Игорь Костив, компания помогает готовить будущих профессионалов в соответствии с требованиями индустрии.

Для того, чтобы обучать востребованных, конкурентоспособных специалистов для ИТ-рынка, который постоянно меняется, образование должно быть динамичным, говорит Игорь. Именно академичность вузов и соответствие трендам от практикующих инженеров – удачный симбиоз, которым GlobalLog руководствуется в партнерстве с университетами.

У нас есть постоянные проекты, есть индивидуальные учебные программы, наши специалисты проводят лекции, вебинары для студентов,
– рассказывает Игорь.

Кроме того, компания имеет отдельный модуль GlobalLogic Education в рамках которого постоянно проводит курсы для студентов, которые видят свою дальнейшую карьеру в ИТ – GlobalLogic BaseCamp. В целом к ним присоединилось более 2200 участников.

Украинские воины защищают наши жизни на фронте, но, к сожалению, часть из них получила тяжелые ранения, некоторые потеряли конечности и нуждаются в современных протезах. Очевидно, что бионические протезы сегодня является актуальной разработкой, которая привлекает внимание и немало украинских специалистов привлечены к созданию таких устройств.

Инженеры из компании GlobalLogic тоже участвуют создании бионических конечностей. Как отмечает Игорь Костив, клиент компании разрабатывает механическую часть протеза, а украинские специалисты работают над программным обеспечением, например системой регистрации запросов на изготовление и установку протеза, также приложением для настройки протеза врачом-реабилитологом и/или пользователем, для ускорения процесса адаптации и улучшения удобства пользования.

Сейчас самый интересный этап проекта, потому что есть первые пользователи. Мы получаем отзывы, на основе которых вносятся необходимые коррективы. Основным стимулом для заказчика стало то, что сейчас в Украине очень много людей, пострадавших от войны и нуждающихся в протезировании,
– отметил Костив.

По статистике сентября 2023 года от Superhumans, таких пациентов – более 20 тысяч. Далеко не каждый может позволить себе протез, еще и слишком зарубежный. Локальное расположение партнеров позволяет сократить время на оказание помощи. Так они открыли благотворительный фонд.

Технология искусственного интеллекта используется довольно давно, но для рядовых пользователей чат-GPT стал просто бомбой, ведь в определенных аспектах изменил их жизнь, работу и тому подобное.

Но чем сегодня является ИИ в в сфере IT и как он влияет на разработки?

На самом деле ИИ – это о революционно-эволюционных процессах. Развитие технологий искусственного интеллекта происходило постепенно, просто с недавних пор произошел качественный скачок. Насколько активно будут разрабатываться новые решения с его использованием? Это покажет только время,
– отмечает Игорь Костив.

Соответственно, прогресс стал заметным всем. Аналогию можно провести с изобретением калькулятора, который значительно ускорил процессы вычислений и способствовал развитию науки, говорит Костив. Открытие компьютера также ускорило развитие технологий, а искусственный интеллект – это вполне логичный следующий этап.

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В целом полномасштабное вторжение России усложнило сотрудничество с иностранными клиентами. Многие компании не желают приезжать в Украину из-за нестабильной ситуации с безопасностью. В то же время украинские специалисты так же не могут поехать за границу. Это негативно влияет на бизнес и может привести к уменьшению заказов и снижению доходов.

Вместе с тем пути решения ситуации есть. Один из них – усилить продвижение западных регионов Украины как безопасной локации для ведения бизнеса. Инструментами могут стать конференции, семинары и другие мероприятия, которые привлекают внимание иностранных партнеров и клиентов. Второй, конечно, создание работающего механизма зарубежных поездок.