Какие последствия войны ощутила на себе отрасль ІТ, как можно улучшить ситуацию, как IT-компании влияют на образование и как Львов стал новой столицей украинского ІТ – читайте в интервью 24 Канала с младшим вице-президентом GlobalLogic Игорем Костивым

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IT-отрасль столкнулась с новыми вызовами на фоне полномасштабного вторжения, которые существенно усложняют сотрудничество с иностранными клиентами. Многие компании не желают приезжать в Украину из-за нестабильной ситуации с безопасностью. Это негативно влияет на бизнес и может привести к уменьшению заказов и снижению доходов.

Люди – основная ценность: как устояла ІТ-отрасль в Украине

Еще в начале полномасштабки большинство зарубежных клиентов с пониманием относились к ситуации, в которой оказались украинские разработчики и компании. И все же отрасль проявила себя, как надежного исполнителя соблюдая сроки и показывая результаты.

Но как выглядит ситуация сегодня?

Игорь Костив отмечает, что несмотря на вызовы, вся деятельность по проектам остается на том же уровне эффективности, что и до войны.



Младший вице-президент GlobalLogic Игорь Костив / Фото GlobalLogic

Как компания, мы полностью выполняли и выполняем свои обязательства. Впрочем, существует проблема в непосредственном взаимодействии с партнерами,

– рассказывает Игорь.

По его словам, она заключается в отсутствии системного механизма бизнес-командировок с одной стороны, и опасения иностранных клиентов приезжать в Украину с другой. Все это представляет угрозу для стабильной работы ІТ-сектора.

На это указывает и последняя статистика ІТ-экспорта, который в 2023 году впервые за годы независимости не показал роста к предыдущему году. Еще в начале полномасштабного вторжения, IT компании Украины потратили на перевозку людей и оборудования во Львов по меньшей мере 30-40 миллионов долларов.

Динамику ИТ-рынка западного региона, и Львова в частности, лучше всего описывает исследование Львовского ИТ-кластера 2024 года. Согласно ему, количество компаний и специалистов во Львове выросло за последний год.

Костив отмечает, что в GlobalLogic много специалистов релоцировались на запад Украины. Львовский офис "приютил" не один десяток специалистов, а компания помогала в поиске жилья и предоставляла рабочее оборудование.

Это было огромное количество работы, но мы справились с ней на отлично,

– уверяет Игорь.

Еще до начала полномасштабного вторжения компании начали готовиться к худшему развитию событий. Многие из них готовили планы по релокации, и планы непрерывности бизнеса. Среди них и компания Игоря Костива, которая подготовила дорожную карту на случай непредсказуемых, критических ситуаций.

Например GlobalLogic имела предварительные контракты с перевозчиками и разработанные стратегии, как быстро перейти к новым рабочим условиям. Это помогло компании сохранить качество выполнения задач и придерживаться согласованных сроков.

Костив также отметил, что главным аспектом, который позволил поддержать стабильность работы, стали именно люди, как основная ценность компании. Ведь работники получили защиту, заботу и комфорт и именно это помогло сохранить стабильность.

Такое отношение к команде – взаимное: мы заботимся о специалистах, а они демонстрируют хорошие результаты. Эффективность специалистов и процессов компании остаются стабильно высокими, около 100%,

– отметил Костив.

Интересно, что пандемия COVID-19 стала важным опытом в подготовке к неожиданным обстоятельствам. Она продемонстрировала, что необязательно всем всегда сидеть в офисе. Соответственно, люди со всех уголков Украины, где были офисы компании, приезжали, устраивались на новом месте и продолжали проектную деятельность.

Отключение света также не стали значительной проблемой, ведь офисы GlobalLogic были обеспечены всем необходимым включая душевые комнаты, кухню и даже спортзал, и конечно же достаточно места для работы.

Не было ситуаций, чтобы кому-то не хватало места. Во Львове GlobalLogic имеет два офиса: на Козельницкой и по улице Шептицких. Инженеры могут приехать в любой из офисов и выполнять свои задачи,

– говорит Игорь.

Львов – новая IT-столица Украины

Кстати, по Львову, то он за годы полномасштабки превратился в полноценную IT-столицу Украины.

По словам Игоря Костива, технологическая отрасль остается одной из ключевых в украинской экономике и обеспечивает значительный объем валютных поступлений. В 2023 компьютерные услуги составили 41% общего объема экспорта услуг – это самая большая доля.

Соответственно, сохраняется и спрос на айтишников: количество специалистов в ИТ отрасли увеличилось на 7% в 2023 году. На Львовщине этот показатель еще выше – более 40%. Как результат, львовский IT-хаб занимает второе место по количеству занятых. Сейчас в регионе 51 тысяча техспециалистов, это пятая часть от всех, кто находится в Украине.

В то же время компании продолжают привлекать новых специалистов по всей Украине. Так, сама GlobalLogic имеет немало открытых позиций. Однако, специалистов на открытые позиции они привлекают, в первую очередь, изнутри компании. В целом это более 2400 человек в 2022 и 2023 годы.

Специалисты, у которых заканчиваются проекты, могут пройти внутреннее обучение для перехода на новую позицию. Вместе с тем компания не ограничивается поиском людей только внутри компании.

Очевидно, что Львов стал условной IT-столицей, если так можно сказать. Понятно, что с полномасштабным вторжением он стал более безопасным городом, в который можно релоцировать специалистов,

– говорит Игорь.

Однако Львов растет, как IT-хаб не только по очевидным причинам связанных с полномасштабным вторжением. Город является экономически привлекательным. Здесь выгодно открывать новые офисы и представительств компаний, говорит Игорь Костив. Общий экономический эффект IT-отрасли во Львове и области постоянно растет.

Львовский ІТ-хаб занимает второе место по количеству занятых. Сейчас в регионе около 51 тысячи специалистов, 599 представительств ИТ-компаний (около половины из которых являются сугубо местными) – это 28% от общего количества ИТ-компаний Украины.

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Как отмечает Игорь Костив, Львов уже давно признан как в Украине, так и в мире как весомая IT-локация.

Доказательством этому является, среди прочего, масштабное отраслевое мероприятие – IT Arena. Прошлогоднюю конференцию посетили представители из более чем 20 стран. В частности усилиями Львовского IT-кластера – объединению компаний, которые есть в городе, – Львов активно продвигается как город, привлекательный и для бизнесов, и для самих айтишников.

Компания, привлекая одного IT-специалиста, создает и сохраняет почти 3 рабочих места в экономике. По последним исследованием Львовского ИТ кластера, во Львове сейчас насчитывается более 50 тысяч инженеров. В общем получим около 150 тысяч рабочих мест. Таким образом, город имеет большой потенциал и вносит значительный вклад в функционирование экономики Украины.

Что касается необходимых изменений на уровне государства, актуальным остается вопрос зарубежных бизнес-поездок. Командировки необходимы для привлечения новых клиентов и продолжения уже существующих партнерств, уверяет младший вице-президент GlobalLogic.

Если до 2022 года их количество составляло 1400 в год, то в 2022 году оно сократилось уже до 234, а в 2023 году – до около 200. Это критически важный вопрос для поддержания стабильной работы ИТ-отрасли.

К примеру, прошлом году украинские инженеры GlobalLogic разработали SDV (Software Defined Vehicles) Cloud Framework, рассказывает Игорь Костив. Это решение меняет автомобильную индустрию и способно сделать Украину одним из ключевых игроков на рынке, ведь аналогов в мире очень мало. Amazon пригласил команду украинских специалистов для презентации технологии на своем стенде в рамках выставки CES 2024.

Однако мы не смогли посетить мероприятие, поэтому решение было представлено командой из другого региона. Потенциально, это потеря контрактов для Украины от ведущих автопроизводителей,

– отмечает Костив.

ІТ-образование должно быть динамичным и соответствовать трендам

Компании уже давно не просто ищут специалистов, они вкладываются в образовательные проекты, для того, чтобы обеспечить качественным и актуальными знаниями будущих специалистов, которые, впоследствии, имеют шанс получить работу в IT.

Например GlobalLogic работает с рядом вузов, как вот "Львовская политехника", Национальный университет имени Ивана Франко, Украинский католический университет и другие. Как отмечает Игорь Костив, компания помогает готовить будущих профессионалов в соответствии с требованиями индустрии.

Для того, чтобы обучать востребованных, конкурентоспособных специалистов для ИТ-рынка, который постоянно меняется, образование должно быть динамичным, говорит Игорь. Именно академичность вузов и соответствие трендам от практикующих инженеров – удачный симбиоз, которым GlobalLog руководствуется в партнерстве с университетами.

У нас есть постоянные проекты, есть индивидуальные учебные программы, наши специалисты проводят лекции, вебинары для студентов,

– рассказывает Игорь.

Кроме того, компания имеет отдельный модуль GlobalLogic Education в рамках которого постоянно проводит курсы для студентов, которые видят свою дальнейшую карьеру в ИТ – GlobalLogic BaseCamp. В целом к ним присоединилось более 2200 участников.

Военным нужны искусственные конечности и инженеры создают их

Украинские воины защищают наши жизни на фронте, но, к сожалению, часть из них получила тяжелые ранения, некоторые потеряли конечности и нуждаются в современных протезах. Очевидно, что бионические протезы сегодня является актуальной разработкой, которая привлекает внимание и немало украинских специалистов привлечены к созданию таких устройств.

Инженеры из компании GlobalLogic тоже участвуют создании бионических конечностей. Как отмечает Игорь Костив, клиент компании разрабатывает механическую часть протеза, а украинские специалисты работают над программным обеспечением, например системой регистрации запросов на изготовление и установку протеза, также приложением для настройки протеза врачом-реабилитологом и/или пользователем, для ускорения процесса адаптации и улучшения удобства пользования.

Сейчас самый интересный этап проекта, потому что есть первые пользователи. Мы получаем отзывы, на основе которых вносятся необходимые коррективы. Основным стимулом для заказчика стало то, что сейчас в Украине очень много людей, пострадавших от войны и нуждающихся в протезировании,

– отметил Костив.

По статистике сентября 2023 года от Superhumans, таких пациентов – более 20 тысяч. Далеко не каждый может позволить себе протез, еще и слишком зарубежный. Локальное расположение партнеров позволяет сократить время на оказание помощи. Так они открыли благотворительный фонд.

Искусственный интеллект подталкивает революционные процессы

Технология искусственного интеллекта используется довольно давно, но для рядовых пользователей чат-GPT стал просто бомбой, ведь в определенных аспектах изменил их жизнь, работу и тому подобное.

Но чем сегодня является ИИ в в сфере IT и как он влияет на разработки?

На самом деле ИИ – это о революционно-эволюционных процессах. Развитие технологий искусственного интеллекта происходило постепенно, просто с недавних пор произошел качественный скачок. Насколько активно будут разрабатываться новые решения с его использованием? Это покажет только время,

– отмечает Игорь Костив.

Соответственно, прогресс стал заметным всем. Аналогию можно провести с изобретением калькулятора, который значительно ускорил процессы вычислений и способствовал развитию науки, говорит Костив. Открытие компьютера также ускорило развитие технологий, а искусственный интеллект – это вполне логичный следующий этап.

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В целом полномасштабное вторжение России усложнило сотрудничество с иностранными клиентами. Многие компании не желают приезжать в Украину из-за нестабильной ситуации с безопасностью. В то же время украинские специалисты так же не могут поехать за границу. Это негативно влияет на бизнес и может привести к уменьшению заказов и снижению доходов.

Вместе с тем пути решения ситуации есть. Один из них – усилить продвижение западных регионов Украины как безопасной локации для ведения бизнеса. Инструментами могут стать конференции, семинары и другие мероприятия, которые привлекают внимание иностранных партнеров и клиентов. Второй, конечно, создание работающего механизма зарубежных поездок.