Які наслідки війни відчула на собі галузь ІТ, як можна покращити ситуацію, як IT-компанії впливають на освіту та як Львів став новою столицею українського ІТ – читайте в інтервʼю 24 Каналу з молодшим віцепрезидентом GlobalLogic Ігорем Костівим

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IT-галузь зіткнулася з новими викликами на тлі повномасштабного вторгнення, які суттєво ускладнюють співпрацю з іноземними клієнтами. Багато компаній не бажають приїжджати до України через нестабільну безпекову ситуацію. Це негативно впливає на бізнес та може призвести до зменшення замовлень та зниження прибутків.

Люди – основна цінність: як встояла ІТ-галузь в Україні

Ще на початку повномасштабки більшість закордонних клієнтів з розумінням ставилися до ситуації, в якій опинилися українські розробники та компанії. І все ж галузь проявила себе, як надійного виконавця дотримуючись термінів та показуючи результати.

Але як виглядає ситуація сьогодні?

Ігор Костів наголошує, що попри виклики, вся діяльність по проєктах лишається на тому ж рівні ефективності, що й до війни.



Молодший віцепрезидент GlobalLogic Ігор Костів / Фото GlobalLogic

Як компанія, ми повністю виконували та виконуємо свої зобовʼязання. Втім, існує проблема у безпосередній взаємодії з партнерами,

– розповідає Ігор.

За його словами, вона полягає у відсутності системного механізму бізнес-відряджень з одного боку, та побоювання закордонних клієнтів приїжджати до України з іншого. Все це становить загрозу для стабільної роботи ІТ-сектору.

На це вказує й остання статистика ІТ-експорту, який у 2023 році вперше за роки незалежності не показав росту до попереднього року. Ще на початку повномасштабного вторгнення, IT компанії України витратили на перевезення людей і обладнання до Львова щонайменше 30-40 мільйонів доларів.

Динаміку ІТ-ринку західного регіону, та Львова зокрема, найкраще описує дослідження Львівського ІТ-кластера 2024 року. Відповідно до нього, кількість компаній та фахівців у Львові зросла за останній рік.

Костів зазначає, що в GlobalLogic багато спеціалістів релокувалися на захід України. Львівський офіс "прихистив" не один десяток фахівців, а компанія допомагала у пошуку житла та надавала робоче обладнання.

Це була шалена кількість роботи, але ми впоралися з нею на відмінно,

– запевняє Ігор.

Ще до початку повномасштабного вторгнення компанії почали готуватися до найгіршого розвитку подій. Чимало з них готували плани з релокації, та плани безперервності бізнесу. Серед них і компанія Ігора Костіва, яка підготувала дорожню карту на випадок непередбачуваних, критичних ситуацій.

Наприклад GlobalLogic мала попередні контракти з перевізниками та розроблені стратегії, як швидко перейти до нових робочих умов. Це допомогло компанії зберегти якість виконання задач та дотримуватися узгоджених термінів.

Костів також наголосив, що головним аспектом, який дозволив підтримати стабільність роботи, стали саме люди, як основна цінність компанії. Адже працівники отримали захист, піклування та комфорт і саме це допомогло зберегти стабільність.

Таке ставлення до команди – взаємне: ми дбаємо про фахівців, а вони демонструють хороші результати. Ефективність спеціалістів та процесів компанії залишаються стабільно високими, близько 100%,

– зазначив Костів.

Цікаво, що пандемія COVID-19 стала важливим досвідом у підготовці до несподіваних обставин. Вона продемонструвала, що необов'язково всім завжди сидіти в офісі. Відповідно, люди з усіх куточків України, де були офіси компанії, приїздили, влаштовувались на новому місці та продовжували проєктну діяльність.

Відключення світла також не стали значною проблемою, адже офіси GlobalLogic були забезпечені усім необхідним включаючи душові кімнати, кухню і навіть спортзал, і звісно ж достатньо місця для роботи.

Не було ситуацій, щоб комусь бракувало місця. У Львові GlobalLogic має два офіси: на Козельницькій та по вулиці Шептицьких. Інженери можуть приїхати в будь-який з офісів та виконувати свої завдання,

– каже Ігор.

Львів – нова IT-столиця України

До речі, щодо Львова, то він за роки повномасштабки перетворився на повноцінну IT-столицю України.

За словами Ігора Костіва, технологічна галузь залишається однією з ключових в українській економіці та забезпечує значний обсяг валютних надходжень. У 2023 комп’ютерні послуги склали 41% загального обсягу експорту послуг – це найбільша частка.

Відповідно, зберігається й попит на айтівців: кількість фахівців у ІТ галузі збільшилась на 7% у 2023 році. На Львівщині цей показник ще вищий – понад 40%. Як результат, львівський IT-хаб займає друге місце за кількістю зайнятих. Наразі у регіоні 51 тисяча техфахівців, це п’ята частина від усіх, хто перебуває в Україні.

Водночас компанії продовжують залучати нових фахівців по всій Україні. Так, сама GlobalLogic має чимало відкритих позицій. Проте, спеціалістів на відкриті позиції вони залучають, в першу чергу, зсередини компанії. Загалом це понад 2400 людей у 2022 та 2023 роки.

Фахівці, у яких закінчуються проєкти, можуть пройти внутрішнє навчання для переходу на нову позицію. Разом з тим компанія не обмежується пошуком людей лише всередині компанії.

Очевидно, що Львів став умовною IT-столицею, якщо так можна сказати. Зрозуміло, що з повномасштабним вторгненням він став безпечнішим містом, до якого можна релокувати спеціалістів,

– каже Ігор.

Однак Львів зростає, як IT-хаб не лише з очевидних причин пов'язаних з повномасштабним вторгненням. Місто є економічно привабливим. Тут вигідно відкривати нові офіси і представництв компаній, каже Ігор Костів. Загальний економічний ефект IT-галузі у Львові та області постійно зростає.

Львівський ІT-хаб займає друге місце за кількістю зайнятих. Наразі у регіоні близько 51 тисячі фахівців, 599 представництв ІТ-компаній (близько половини з яких є суто місцевими) – це 28% від загальної кількості ІТ-компаній України.

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Як зауважує Ігор Костів, Львів вже давно визнаний як в Україні, так і у світі як вагома IT-локація.

Доказом цьому є, серед іншого, масштабний галузевий захід – IT Arena. Минулорічну конференцію відвідали представники з більш ніж 20 країн. Зокрема зусиллями Львівського IT-кластера – об'єднанню компаній, які є у місті, – Львів активно просувається як місто, привабливе і для бізнесів, і для самих айтівців.

Компанія, залучивши одного IT-фахівця, створює та зберігає майже 3 робочих місця в економіці. За останнім дослідженням Львівського ІТ кластера, у Львові зараз налічується понад 50 тисяч інженерів. Загалом отримаємо близько 150 тисяч робочих місць. Таким чином, місто має великий потенціал та робить значний внесок у функціонування економіки України.

Що ж до необхідних змін на рівні держави, актуальним залишається питання закордонних бізнес-поїздок. Відрядження необхідні для залучення нових клієнтів та продовження вже існуючих партнерств, запевняє молодший віцепрезидент GlobalLogic.

Якщо до 2022 року їх кількість складала 1400 на рік, то у 2022 році вона скоротилась вже до 234, а у 2023 році – до близька 200. Це критично важливе питання для підтримки стабільної роботи ІТ-галузі.

До прикладу, минулого року українські інженери GlobalLogic розробили SDV (Software Defined Vehicles) Cloud Framework, розповідає Ігор Костів. Це рішення змінює автомобільну індустрію та здатне зробити Україну одним з ключових гравців на ринку, адже аналогів у світі дуже мало. Amazon запросив команду українських фахівців для презентації технології на своєму стенді в рамках виставки CES 2024.

Проте ми не змогли відвідати захід, тому рішення було представлене командою з іншого регіону. Потенційно, це втрата контрактів для України від провідних автовиробників,

– наголошує Костів.

ІТ-освіта має бути динамічною і відповідати трендам

Компанії вже давно не просто шукають фахівців, вони вкладаються в освітні проєкти, для того, щоб забезпечити якіснимми та актуальними знаннями майбутніх спеціалістів, які, згодом, мають шанс отримати роботу в IT.

Наприклад GlobalLogic працює з низкою ВНЗ, як от "Львівська політехніка", Національний університет імені Івана Франка, Український католицький університет та інші. Як зазначає Ігор Костів, компанія допомагає готувати майбутніх професіоналів відповідно до вимог індустрії.

Для того, щоб навчати затребуваних, конкурентоспроможних спеціалістів для ІТ-ринку, який постійно змінюється, освіта має бути динамічною, каже Ігор. Саме академічність ВНЗ та відповідність трендам від практикуючих інженерів – вдалий симбіоз, яким GlobalLog керується у партнерстві з університетами.

У нас є постійні проєкти, є індивідуальні навчальні програми, наші фахівці проводять лекції, вебінари для студентів,

– розповідає Ігор.

Крім того, компанія має окремий модуль GlobalLogic Education в рамках якого постійно проводить курси для студентів, які бачать свою подальшу карʼєру в ІТ – GlobalLogic BaseCamp. Загалом до них доєдналося більше ніж 2200 учасників.

Військовим потрібні штучні кінцівки і інженери створюють їх

Українські воїни боронять наші життя на фронті, але, на жаль, частина з них отримала важкі поранення, дехто втратив кінцівки і потребує сучасних протезів. Очевидно, що біонічні протези сьогодні є актуальною розробкою, яка привертає увагу і чимало українських фахівців залучені до створення таких пристроїв.

Інженери з компанії GlobalLogic теж беруть участь створенні біонічних кінцівок. Як зазначає Ігор костів, клієнт компанії розробляє механічну частину протеза, а українські спеціалісти працюють над програмним забезпеченням, наприклад системою реєстрації запитів на виготовлення та встановлення протеза, також застосунком для налаштування протеза лікарем-реабілітологом та/або користувачем, для пришвидшення процесу адаптації та покращення зручності користування.

Зараз найцікавіший етап проєкту, тому що є перші користувачі. Ми отримуємо відгуки, на основі яких вносяться необхідні корективи. Основним стимулом для замовника стало те, що зараз в Україні дуже багато людей, які постраждали від війни та потребують протезування,

– зазначив Костів.

За статистикою вересня 2023 від Superhumans, таких пацієнтів – понад 20 тисяч. Далеко не кожен може дозволити собі протез, ще ж і надто закордонний. Локальне розташування партнерів дозволяє скоротити час на надання допомоги. Так вони відкрили благодійний фонд.

Штучний інтелект підштовхує революційні процеси

Технологія штучного інтелекту використовується доволі давно, але для пересічних користувачів чат-GPT став просто бомбою, адже в певних аспектах змінив їхнє життя, роботу тощо.

Але чим сьогодні є ШІ в у сфері IT і як він впливає на розробки?

Насправді ШІ – це про революційно-еволюційні процеси. Розвиток технологій штучного інтелекту відбувався поступово, просто віднедавна відбувся якісний стрибок. Наскільки активно розроблятимуться нові рішення з його використанням? Це покаже лише час,

– зазначає Ігор Костів.

Відповідно, прогрес став помітним усім. Аналогію можна провести з винаходом калькулятора, який значно прискорив процеси обчислень та сприяв розвитку науки, каже Костів. Відкриття комп'ютера також пришвидшило розвиток технологій, а штучний інтелект – це цілком логічний наступний етап.

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Загалом повномасштабне вторгнення Росії ускладнило співпрацю з іноземними клієнтами. Багато компаній не бажають приїжджати до України через нестабільну безпекову ситуацію. Водночас українські спеціалісти так само не можуть поїхати за кордон. Це негативно впливає на бізнес та може призвести до зменшення замовлень та зниження прибутків.

Разом з тим шляхи вирішення ситуації є. Один з них – посилити промоцію західних регіонів України як безпечної локації для ведення бізнесу. Інструментами можуть стати конференції, семінари та інші заходи, які привертають увагу іноземних партнерів та клієнтів. Другий, звісно, створення працюючого механізму закордонних поїздок.