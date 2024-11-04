Весом всего 665 граммов на квадратный метр, современные гетеропереходные кремниевые панели могут похвастаться впечатляющей эффективностью в 22,2%. Сообщает 24 Канал со ссылкой на PV-Magazine. Инновация имеет целью достичь целевого веса 500 граммов на квадратный метр, чтобы оптимизировать работу дирижаблей на стратосферных высотах.

А тем временем Новая технология извлекает воду даже из самого сухого воздуха в пустыне

Эти высотные платформы, известны как HAPS (High Altitude Pseudo Satellites – высотные псевдоспутники), обычно имеют форму дирижаблей, оснащенных гибкими солнечными батареями на их изогнутых поверхностях.

При разработке этих элементов приоритетными являются легкость и экономичность, что побудило SoftBank выбрать кремний вместо более дорогих высокоэффективных материалов, которые обычно используются в космической отрасли. Хотя такие материалы предлагают большую эффективность, они слишком дорогими для использования на Земле.



Солнечные панели / Фото Softbank

Особенности инновационных панелей

Разработанная китайской компанией LONGi и японской Fujipream Corporation, солнечная панель состоит из нескольких слоев – защитного листа, фотоэлектрических элементов, герметика и заднего листа, каждый из которых имеет размер от 25 до 150 микрон.

Фотоэлементы соединяются 250-микронным медным проводником с помощью низкотемпературной пайки. Такая точная конструкция позволяет получить солнечную панель размером 563 на 584 миллиметра и весом всего 218,5 граммов, в результате чего полный квадратный метр панели достигает порога в 665 граммов. Проверенная эффективность этих панелей составила 22,2%.

LONGi и Fujipream также изучают возможности дальнейшего снижения веса этих солнечных элементов, чтобы достичь отметки в 500 граммов на квадратный метр.

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Если эти панели поступят в массовое производство, они могут найти широкое применение за пределами аэрокосмической отрасли, например, в строительстве и автомобильной промышленности, позволяя генерировать энергию на различных, неровных поверхностях, подвергающихся воздействию солнечного света.