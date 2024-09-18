6 умных кухонных приборов, которые действительно полезны на вашей кухне

"Умные" приборы окружают нас везде, но на кухне мы привыкли отдавать предпочтение более практичным вещам, а зря. Современные кухонные гаджеты способны упростить процесс приготовления пищи, а также сэкономить ваше время.

Хотя некоторые устройства могут казаться ненужными, другие могут действительно улучшить ваш опыт приготовления пищи. Вот шесть умных кухонных устройств подобранных Техно 24, которые на самом деле полезны и практичны в повседневной жизни.

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Умная фритюрница



Фритюрница сэкономит масло и сделает пищу более здоровой / Фото Depositphotos

Для тех, кто любит здоровую пищу, но не всегда имеет время быть на кухне, умная фритюрница может изменить правила игры. Она позволяет готовить питательные блюда с минимальным количеством масла, предлагая при этом рецепты с помощью подключенных приложений.

Независимо от того, вы ветеран кулинарии, или новичок, умная фритюрница упрощает приготовление пищи, предлагая предустановленные варианты приготовления и гарантируя, что ваша еда будет готова в идеальное время.

Вы даже можете запрограммировать блюда заранее, что делает ее идеальной для разогрева блюд без потери вкуса и текстуры.

Умная кофеварка



Smart-кофеварка сэкономит ваше время / Фото Depositphotos

Умные кофеварки предлагают удобство для тех, кому нужна доза кофеина с минимальными усилиями. Вы можете не только запрограммировать кофеварку на приготовление любимого напитка еще до того, как зайдете на кухню, но и настроить ее в соответствии со своими предпочтениями.

Кроме того, с помощью функций дистанционного управления вы можете выключить кофеварку, когда выходите из дома – идеальный вариант для тех занятых утра, когда вы спешите выйти из дома.

Умная скороварка (мультиварка)



Мультиварка – универсальный кухонный гаджет / Фото Depositphotos

Для тех, кто любит блюда медленного приготовления, но не имеет времени, чтобы следить за ними, умная скороварка – идеальное решение. Такие рецепты, как супы, тушеная свинина и тушеное мясо выигрывают от медленного приготовления, а умные скороварки автоматизируют процесс, регулируя давление и время приготовления при необходимости.

Дополнительное преимущество? Вам больше не нужно вручную уменьшать давление или постоянно проверять готовность блюда. С помощью приложения вы можете контролировать процесс приготовления из любого места, что делает приготовление пищи более удобным, чем когда-либо.

Чайник с регулировкой температуры



Такой чайник позволит подогреть воду до нужной температуры / Фото Depositphotos

Для любителей чая или тех, кто хочет точно контролировать процесс приготовления горячих напитков, умный чайник с регулируемой температурой просто необходим. В отличие от традиционных чайников, которые просто кипятят воду, эти "умные" версии позволяют установить желаемую температуру воды. Это идеально подходит для различных видов чая, кофе или других горячих напитков, которые требуют определенной температуры воды.

Способность поддерживать воду теплой в течение заданного периода также добавляет удобства, гарантируя, что ваш напиток всегда будет идеальной температуры без необходимости повторного кипячения.

Умный очиститель воды



С этим устройством у вас всегда будет очищенная вода для потребления / Фото Depositphotos

Люди, которые заботятся о своем здоровье, оценят преимущества умного очистителя воды, который обеспечит вам постоянный доступ к чистой и безопасной питьевой воде. Благодаря возможности отслеживать качество воды с помощью подключенных приложений, умные очистители выходят за рамки базовой фильтрации.

Некоторые умные очистители воды также предлагают контроль температуры, поэтому вы можете использовать их для приготовления теплых напитков, не требуя отдельного прибора.

Умный блендер



Функции умного блендера пригодятся вам / Фото Depositphotos

Умный блендер может упростить вашу рутину после тренировки или приготовления смузи на выходных. Подключившись к программе, вы можете смешивать ингредиенты удаленно, что позволит вам выполнять несколько задач одновременно, пока ваш коктейль готовится. Хотя он не справится с загрузкой ингредиентов за вас, удобство смешивания без помощи рук все равно имеет большое значение.

Для тех, кто всегда в движении, умный блендер предлагает быстрый и простой способ включить полезные напитки в свой ежедневный рацион.

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Умные кухонные устройства все чаще становятся неотъемлемой частью современных домов. Они помогают сэкономить время, повысить удобство и улучшить качество приготовления пищи. Эти шесть гаджетов предлагают практические решения, которые помогут вам на кухне.