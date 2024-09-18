Хоча деякі пристрої можуть здаватися непотрібними, інші можуть дійсно покращити ваш досвід приготування їжі. Ось шість розумних кухонних пристроїв підібраних Техно 24, які насправді корисні та практичні у повсякденному житті.

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Розумна фритюрниця



Фритюрниця зекономить олію та зробить їжу здоровішою / Фото Depositphotos

Для тих, хто любить здорову їжу, але не завжди має час бути на кухні, розумна фритюрниця може змінити правила гри. Вона дозволяє готувати поживні страви з мінімальною кількістю олії, пропонуючи при цьому рецепти за допомогою підключених застосунків.

Незалежно від того, чи ви ветеран кулінарії, чи новачок, розумна фритюрниця спрощує приготування їжі, пропонуючи попередньо встановлені варіанти приготування і гарантуючи, що ваша їжа буде готова в ідеальний час.

Ви навіть можете запрограмувати страви заздалегідь, що робить її ідеальною для розігрівання страв без втрати смаку та текстури.

Розумна кавоварка



Smart-кавоварка зекономить ваш час / Фото Depositphotos

Розумні кавоварки пропонують зручність для тих, кому потрібна доза кофеїну з мінімальними зусиллями. Ви можете не лише запрограмувати кавоварку на приготування улюбленого напою ще до того, як зайдете на кухню, але й налаштувати її відповідно до своїх вподобань.

Крім того, за допомогою функцій дистанційного керування ви можете вимкнути кавоварку, коли виходите з дому – ідеальний варіант для тих зайнятих ранків, коли ви поспішаєте вийти з дому.

Розумна скороварка (мультиварка)



Мультиварка – універсальний кухонний ґаджет / Фото Depositphotos

Для тих, хто любить страви повільного приготування, але не має часу, щоб стежити за ними, розумна скороварка – ідеальне рішення. Такі рецепти, як супи, тушкована свинина та тушковане м'ясо виграють від повільного приготування, а розумні скороварки автоматизують процес, регулюючи тиск і час приготування за потреби.

Додаткова перевага? Вам більше не потрібно вручну зменшувати тиск або постійно перевіряти готовність страви. За допомогою програми ви можете контролювати процес приготування з будь-якого місця, що робить приготування їжі зручнішим, ніж будь-коли.

Чайник з регулюванням температури



Такий чайник дозволить підігріти воду до потрібної температури / Фото Depositphotos

Для любителів чаю або тих, хто хоче точно контролювати процес приготування гарячих напоїв, розумний чайник з регульованою температурою просто необхідний. На відміну від традиційних чайників, які просто кип'ятять воду, ці "розумні" версії дозволяють встановити бажану температуру води. Це ідеально підходить для різних видів чаю, кави або інших гарячих напоїв, які вимагають певної температури води.

Здатність підтримувати воду теплою протягом заданого періоду також додає зручності, гарантуючи, що ваш напій завжди буде ідеальної температури без необхідності повторного кип'ятіння.

Розумний очищувач води



З цим пристроєм у вас завжди буде очищена вода для споживання / Фото Depositphotos

Люди, які піклуються про своє здоров'я, оцінять переваги розумного очищувача води, який забезпечить вам постійний доступ до чистої та безпечної питної води. Завдяки можливості відстежувати якість води за допомогою підключених застосунків, розумні очищувачі виходять за рамки базової фільтрації.

Деякі розумні очищувачі води також пропонують контроль температури, тому ви можете використовувати їх для приготування теплих напоїв, не потребуючи окремого приладу.

Розумний блендер



Функції розумного блендера стануть вам в пригоді / Фото Depositphotos

Розумний блендер може спростити вашу рутину після тренування або приготування смузі на вихідних. Підключившись до програми, ви можете змішувати інгредієнти віддалено, що дозволить вам виконувати кілька завдань одночасно, поки ваш коктейль готується. Хоча він не впорається із завантаженням інгредієнтів за вас, зручність змішування без допомоги рук все одно має велике значення.

Для тих, хто завжди в русі, розумний блендер пропонує швидкий і простий спосіб включити корисні напої в свій щоденний раціон.

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Розумні кухонні пристрої все частіше стають невіддільною частиною сучасних будинків. Вони допомагають заощадити час, підвищити зручність та покращити якість приготування їжі. Ці шість ґаджетів пропонують практичні рішення, які допоможуть вам на кухні.