В Исландии начал работу крупнейший в мире завод по поглощению углерода прямо из атмосферы

В исландском городе Хеллишейде начала работу установка Mammoth, которую называют крупнейшей в мире установкой по удалению углерода. Разработана швейцарской компанией Climeworks, которая специализируется на климатических технологиях. Установка использует технологию прямого захвата воздуха (DAC) для извлечения двуокиси углерода (CO2) из атмосферы.

DAC состоит из компрессорных установок, которые всасывают атмосферный воздух, который затем направляется в коллектор, где CO2 поглощается специализированным фильтром. После насыщения коллектор герметизируется и нагревается, высвобождая захваченный CO2.

Читайте на сайте Этот высокоэффективный материал для улавливания углерода, работает лучше, чем деревья

Добытый CO2 впоследствии смешивается с водой и закачивается в горные породы для минерализации. Хотя технология DAC является многообещающей в борьбе с изменением климата, остаются вопросы по ее масштабируемости.

Компания Climeworks начала исследования DAC в 2009 году в Швейцарской высшей технической школе Цюриха (ETH Zürich). Она получила значительные инвестиции – более 780 миллионов долларов из различных независимых источников.

В 2017 году Climeworks вошла в историю, став первой компанией, которая коммерциализировала собранный CO2, используемый для производства газированных напитков и теплиц.

Объект Orca в Исландии стал важной вехой для DAC в 2021 году.

Сейчас Mammoth эксплуатирует 12 модульных установок, а до конца года планирует расширить их количество до 72. На полную мощность Mammoth планирует улавливать почти в 10 раз больше CO2, чем на установке Orca, ежегодно. Однако этот показатель остается скромным по сравнению с выбросами отдельных корпораций, таких как Microsoft.

Хотя Mammoth является крупнейшим действующим объектом, он служит прежде всего как технологическая витрина на фоне больших глобальных инициатив, находящихся на стадии разработки.

Mammoth / Фото Climeworks

Climeworks стремится выйти на растущий американский рынок с амбициозными проектами, поддерживаемых значительной политической и финансовой поддержкой. Федеральное финансирование на общую сумму 3,5 миллиарда долларов было выделено компаниям DAC, причем значительные инвестиции были направлены на инициативы в Луизиане и Калифорнии.

Смотрите также Наблюдения показывают, что половина городов Китая медленно тонет

Climeworks выигрывают от использования геотермальной энергии и природного подземного хранилища в Хеллишейде, минимизируя расходы и устраняя потребность в разветвленной трубопроводной инфраструктуре. В противоположность этому, предложенные проекты РСР в США сталкиваются с такими препятствиями, как высокие затраты, экологические проблемы и оппозиция строительству трубопроводов.