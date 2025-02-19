В Польше обнаружили вероятные обломки ракеты SpaceX: части могли упасть и в Украине

В городке Коморники возле Познани сотрудники одной из компаний обнаружили неизвестный объект, упавший с неба. Полиция и пожарные прибыли на место происшествия для проверки и обеспечения безопасности. Эксперты предполагают, что найденный предмет является обломком ракеты Falcon 9 компании SpaceX.

Известно, что на территорию компании упал неизвестный предмет, сообщает 24 Канал со ссылкой на epoznan. Представитель полиции Познани отметил, что сообщение от сотрудников предприятия поступило в 9:20 утра.

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Они заметили объект, похожий на бак, на территории компании после начала рабочего дня. К месту происшествия были направлены соответствующие службы, в частности саперы и полиция. Территорию оградили, а эксперты устанавливают происхождение предмета и обстоятельства его падения. По предварительным данным, никто не пострадал.



Бак обнаружен полицией / Фото Полиция Польши

Ранее польские СМИ сообщали, что утром над Познанью пролетели горящие обломки ракеты Falcon 9. Хотя официального подтверждения нет, не исключено, что один из фрагментов космического мусора уцелел и упал на землю.

Подобный бак уже находили в США в 2021 году. COPV обеспечивает стабильное давление в топливных баках ракеты и предотвращает их разрушение во время полета.

COPV (Composite Overwrapped Pressure Vessel) это композитный резервуар, который используется в ракете Falcon 9 компании SpaceX для хранения гелия под высоким давлением. Гелий применяется для поддержания необходимого давления в топливных баках во время работы двигателей, предотвращая их деформации и обеспечивая постоянный поток топлива. COPV состоит из внутренней металлической оболочки, обернутой снаружи слоями углеродного волокна, что придает конструкции высокую прочность при низкой массе.



COPV, который упал в США в 2021 году / Фото офиса шерифа округа Грант

Исследователь Джонатан МакДауэл опубликовал в соцсети X траекторию ступени Falcon 9. Как видно из карты, обломки могли также упасть и на территории Украины, если они уцелели после пролета плотными слоями атмосферы. Об этом сообщает украинское сообщество Alpha Centauri.

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После взрыва Falcon 9 в 2016 году SpaceX усовершенствовала их конструкцию, сделав их более безопасными и надежными. Как показывает ситуация, эти баки также способны выдерживать прохождение атмосферы.