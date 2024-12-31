Пользователи массово жалуются на сбой в Telegram
В работе мессенджера Telegram зафиксировали сбой вечером 31 декабря. Больше всего пользователи жалуются на проблемы с загрузкой приложения.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на Downdetector. Первые жалобы на работу начали поступать около 21:17.
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Что известно о сбое в Telegram
Согласно данным инфографики Downdetector, вечером 31 декабря зафиксирован резкий рост жалоб пользователей Telegram. В частности, в 21:32 сервис получил 25 сообщений о проблемах в работе мессенджера.
Сбой в Telegram / Инфографика Downdetector
У пользователей наблюдаются перебои с загрузкой приложения, отсутствие соединения с серверами и невозможность отправлять сообщения.
С трудностями также столкнулись журналисты 24 Канала, в частности при отправке сообщений.
Напомним, что накануне Telegram начал блокировать российские пропагандистские каналы в Европе, такие как "Риа Новости", НТВ, "Россия 1", RT, "Известия". Блокировка была зафиксирована в Польше, Франции, Германии, Австрии, Бельгии, Швейцарии, Греции, Чехии и других странах.