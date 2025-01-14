В Украине наблюдается сбой в работе Телеграма

Во вторник, 14 января, фиксируют сбой в работе российских сервисов связи. В частности, возникли неполадки в работе телеграмма.

Это "задело" и работу соцсети в Украине. Об этом сообщает 24 Канал.

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Сбой в работе телеграма

Во вторник, 14 января, в работе телеграма в Украине наблюдался сбой. В частности, пользователи соцсети писали о том, что плохо грузятся сообщения.

Так, они жаловались на медленную отправку сообщений. Однако уже вскоре соцсеть начала работать в обычном режиме.

Отметим, что сегодня пользователи интернета в России пожаловались на сбои в работе операторов связи и сервисов. В частности, возникли проблемы в работе Telegram, Tiktok, Google, Youtube, Steam и Twitch. Подробности о масштабном сбое интернета, "накрывшем" Россию, читайте здесь.

Напомним, что в понедельник, 6 января, в России произошел массовый сбой. Там наблюдались проблемы в работе мобильной связи и интернета различных операторов – не работали цифровые услуги, сервисы, приложения и платформы.