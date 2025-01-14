Це "зачепило" і роботу соцмережі в Україні. Про це повідомляє 24 Канал.

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Збій в роботі телеграму

У вівторок, 14 січня, в роботі телеграму в Україні спостерігався збій. Зокрема, користувачі соцмережі писали про те, що погано грузяться повідомлення.

Так, вони скаржилися на повільну відправку повідомлень. Однак вже незабаром соцмережа в Україні почала працювати у звичайному режимі.

Зазначимо, що сьогодні користувачі інтернету в Росії поскаржилися на збої в роботі операторів зв'язку та сервісів. Зокрема, виникли проблеми в роботі Telegram, Tiktok, Google, Youtube, Steam і Twitch. Подробиці про масштабний збій інтернету, що "накрив" Росію, читайте тут.

Нагадаємо, що у понеділок, 6 січня, у Росії відбувся масовий збій. Там спостерігалися проблеми у роботі мобільного зв’язку й інтернету різноманітних операторів – не працювали цифрові послуги, сервіси, застосунки та платформи.