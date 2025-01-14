Що сталося

Не працює навіть сайт "Сбой.ру", який зазвичай повідомляє про збої, такий собі російський аналог Downdetector. Також повідомляють про проблеми на сервісах "Яндекса", у TikTok, у мобільних операторів МТС і Дом.ру, а також у Google, "Сбєрбанку", "Банку ВТБ", "АльфаБанку", "Газпромбанку", YouTube, "ВКонтактє", Steam, WhatsApp, Telegram, Discord, Twitch та інших.

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Судячи з усього, проблема не в конкретному сайті чи сервісі. Лягли абсолютно різні за тематикою ресурси та платформи, навіть різні за походженням – як місцеві російські, так і закордонні. Таким чином збій стався, ймовірно, з самим інтернетом.

Це підозріло схоже на те, що сталося 6 січня, коли інший збій зачепив мобільних операторів, інтернет-банки та великі онлайн-сервіси. Причини того збою невідомі. Нового – також.

Російські джерела пишуть, що у пресслужбі "Роскомнадзора" (головний регуляторний орган, який займається дотриманням законів у інтернеті й блокуванням сайтів) не знають, чому не працює інтернет. Причини збою намагаються з'ясувати.

Можлива причина

Варто нагадати, що Росія давно заглядається на можливість обмежити вихід росіян у світову мережу. У листопаді 2024 року ми навіть бачили злив даних, у якому показали начебто документ, який анонсував тестування відключення країни від зовнішнього інтернету в окремих областях. Цілком можливо, що це є непередбачуваним наслідком таких експериментів.

Документ зазначав, що "Роскомнадзор" планує навчання з "забезпечення стійкості, безпеки та цілісності функціонування" інтернету. У рамках цих навчань планували відпрацювання сценарію з відключення доступу до закордонного сегмента інтернету. У яких областях це мали тестувати, незрозуміло.

Сам документ був надісланий для того, щоб з'ясувати потребу Центробанку в доступі до закордонного інтернету й таким чином не вимикати з'єднання для критично важливих структур Росії. Ймовірно, схожі запити отримали й інші відомства.

Згідно з документом, випробування повинні були початися десь наприкінці грудня 2024 року. Точні дати й терміни в тексті не вказані. Тому це одна з найбільш імовірних причин, які можна було б назвати на цей момент, тим більше з огляду на те, що це вже другий такий збій, який демонструє однакові результати.