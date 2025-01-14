Что случилось

Не работает даже сайт "Сбой.ру", который обычно сообщает о сбоях, некий российский аналог Downdetector. Также сообщают о проблемах на сервисах "Яндекса", в TikTok, у мобильных операторов МТС и Дом.ру, а также в Google, "Сбербанке", "Банке ВТБ", "АльфаБанке", "Газпромбанке", YouTube, "ВКонтакте", Steam, WhatsApp, Telegram, Discord, Twitch и других.

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Судя по всему, проблема не в конкретном сайте или сервисе. Легли совершенно разные по тематике ресурсы и платформы, даже разные по происхождению: как местные российские, так и зарубежные. Таким образом, сбой произошел, вероятно, в самом интернете.

Это подозрительно похоже на то, что произошло 6 января, когда другой сбой задел мобильных операторов, интернет-банки и крупные онлайн-сервисы. Причины того сбоя неизвестны. Нового – также.

Российские источники пишут, что в пресс-службе "Роскомнадзора" (главный регуляторный орган, который занимается соблюдением законов в интернете и блокировкой сайтов) не знают, почему не работает интернет. Причины сбоя пытаются выяснить.

Возможная причина

Стоит напомнить, что Россия давно рассматривает возможность ограничить выход россиян в мировую сеть. В ноябре 2024 года мы даже видели слив данных, в котором показали якобы документ, который анонсировал тестирование отключения страны от внешнего интернета в отдельных областях. Вполне возможно, что это является непредсказуемым следствием таких экспериментов.

Документ отмечал, что "Роскомнадзор" планирует учения по "обеспечению устойчивости, безопасности и целостности функционирования" интернета. В рамках этих учений планировали отработку сценария по отключению доступа к зарубежному сегменту интернета. В каких областях это должны были тестировать, непонятно.

Сам документ был направлен для того, чтобы выяснить потребность Центробанка в доступе к зарубежному интернету и, таким образом, не выключать соединение для критически важных структур России. Вероятно, похожие запросы получили и другие ведомства.

Согласно документу, испытания должны были начаться где-то в конце декабря 2024 года. Точные даты и сроки в тексте не указаны. Поэтому это одна из наиболее вероятных причин, которые можно было бы назвать на данный момент, тем более учитывая то, что это уже второй сбой с одинаковыми результатами.