Над Украиной заметили необычную вспышку, что это могло быть

Вечером 2 мая внимание наблюдателей в разных регионах Украины привлекла неожиданная белая вспышка в небе. Предположения пользователей соцсетей варьировались от возможных необычных природных явлений, до шутливой высадки НЛО. На самом деле событие имеет довольно простое объяснение.

Космические энтузиасты из сообщества The Alpha Centauri объяснили это явление работой второй ступени ракеты-носителя SpaceX Falcon 9, которая стартовала незадолго перед этим, информирует 24 Канал.

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Как указано в публикации сообщества на ее странице в социальной сети X, наблюдение совпадает с запуском ракеты Falcon 9, которая вывела на орбиту два спутника WorldView Legion.

Что известно о запуске

2 мая, в 14:36 по восточному времени ракета Falcon 9 успешно запустила два спутника наблюдения за Землей для компании Maxar с базы Космических сил США Ванденберг в Калифорнии.

, это была 20-я миссия для первой ступени ракеты, которая побила рекорд, установленный другой ракетой Falcon 9 в прошлом месяце, и сравнялась с ним.

Момент запуска ракеты Falcon 9 в миссии Maxar 1

После взлета первая ступень Falcon 9 благополучно вернулась на Землю, совершив вертикальное приземление примерно через 8,5 минут после старта.

Тем временем верхняя ступень ракеты продолжала выводить на орбиту два спутника WorldView Legion компании Maxar. Именно работу второй ступени могли наблюдать в украинском небе.

Немного о спутниках

Спутники WorldView Legion, произведенные компанией Maxar Space Systems и управляемые компанией Maxar Intelligence, обоими подразделениями компании Maxar Technologies, являются первыми двумя из запланированной сети из шести спутников.

Миссия, которую SpaceX назвала Maxar 1, является частью напряженного графика компании. Позже вечером также успешно запустила 23 интернет-спутника Starlink на орбиту с космодрома во Флориде.

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Полярное сияние в украинском небе

Небо в ночь на 3 мая было полным зрелищ для украинцев, которым посчастливилось наблюдать необычные явления. Параллельно с деятельностью второй ступени Falcon 9, наблюдатели в северных регионах Украины также сообщали о розовом полярном сиянии, которое становится все более частым явлением в этих широтах.