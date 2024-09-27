Детали

По данным пожарной службы, в результате падения пострадал один человек на борту. Он с незначительными травмами был спасен, пишет местное издание Globo. Никто из людей на земле не пострадал.

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В сети сразу же начали появляться видео момента падения. Одним из первых был пользователь Reddit с ником edugabao, который показал аварию с достаточно близкого расстояния.

На кадрах, снятых с большего расстояния, видно, как дирижабль быстро снижается в низменный район, а затем теряет воздух.

Другой ракурс падения дирижабля: видео

Отмечается, что это был тестовый полет для продвижения футбольной команды São Paulo Futebol Club перед тем, как команда сыграла матч в среду вечером в Копа Либертадорес, южноамериканском соревновании, в котором участвуют футбольные организации со всего континента. По иронии, команду также "разбили" вдребезги – она проиграла соперникам из Botafogo de Futebol e Regatas из Рио-де-Жанейро.

Местные власти заявили, что расследуют причину инцидента.