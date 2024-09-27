Деталі

За даними пожежної служби, внаслідок падіння постраждала одна людина на борту. Її з незначними травмами було врятовано, пише місцеве видання Globo. Ніхто з людей на землі не постраждав.

Дивіться також Субмарина Titan мала "вражаюче неадекватну" навігаційну систему, яка шокувала колишню працівницю

У мережі відразу ж почали з'являтися відео моменту падіння. Одним із перших був користувач Reddit із ніком edugabao, який показав аварію з досить близької відстані.

На кадрах, знятих з більшої відстані, видно, як дирижабль швидко знижується в низинний район, а потім втрачає повітря.

Інший ракурс падіння дирижабля: відео

Зазначається, що це був тестовий політ для просування футбольної команди São Paulo Futebol Club перед тим, як команда зіграла матч у середу ввечері в Копа Лібертадорес, південноамериканському змаганні, в якому беруть участь футбольні організації з усього континенту. За іронією, команду також "розбили" вщент – вона програла суперникам з Botafogo de Futebol e Regatas з Ріо-де-Жанейро.

Місцева влада заявила, що розслідує причину інциденту.