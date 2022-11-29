В этом длительном споре, впервые начавшемся 16 июля 2016 года, утверждалось, что Bitmanagement начала работать с ВМС США в 2011 году. Соглашение предусматривало установку 38 копий программного обеспечения для его испытания военными. Те остались очень довольны, но дальше что-то пошло не так.

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Что произошло

BS Contact Geo – пакет программ для 3D-визуализации географических данных (топографическая съемка, САПР, спутниковые снимки, воздушное лазерное сканирование и прочее). Командование ВМС высоко оценило продукт немецких разработчиков и потому последние надеялись на большой заказ в 2013 году. Переговоры и тесты продолжались 2 года, пишет источник, и на то время Bitmanagement по просьбе ВМС отключила свое программное обеспечение для защиты от копирования Flexwrap, которое отслеживает все дубликаты ее программы BS Contact Geo.

Как потом узнала компания-разработчица, оплатив всего 38 лицензий, американцы установили BS Contact Geo по меньшей мере на 558 466 компьютеров.

Правительство знало или должно было знать, что для копирования программного обеспечения Bitmanagement на каждое устройство, на котором было установлено программное обеспечение Bitmanagement, необходимо получить лицензию,

– говорится в жалобе.

В Bitmanagement бросились считать убытки. Каждую лицензию разработчики оценили в 1067 долларов и общий ущерб назвали в размере 570 миллионов долларов.

Несмотря на то, что первый судебный иск разработчиков в 2019 году был отклонен, через два года последовал второй. На этот раз суд признал ВМС США виновными в нарушении авторских прав. Сумму предъявленного иска удалось кратно снизить: ВМС выплатит истцу всего 154 400 долларов.