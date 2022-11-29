У цій тривалій суперечці, вперше розпочатій 16 липня 2016 року, стверджувалося, що Bitmanagement почала працювати з ВМС США у 2011 році. Угода передбачала встановлення 38 копій програмного забезпечення для його випробування військовими. Ті залишились дуже задоволені, але далі щось пішло не так.

Питання безпеки: яка операційна система краще захистить ваші біометричні та персональні дані

Що сталося

BS Contact Geo – пакет програм для 3D-візуалізації географічних даних (топографічна зйомка, САПР, супутникові знімки, повітряне лазерне сканування тощо). Командування ВМС високо оцінило продукт німецьких розробників і тому останні сподівалися на велике замовлення в 2013 році. Переговори й тести тривали 2 роки, пише джерело, і на цей час Bitmanagement на прохання ВМС відключила своє програмне забезпечення для захисту від копіювання Flexwrap, яке відслідковує всі дублікати її програми BS Contact Geo.

Як потім дізналась компанія-розробниця, сплативши всього 38 ліцензій, американці встановили BS Contact Geo щонайменше на 558 466 комп'ютерів.

Уряд знав або повинен був знати, що для копіювання програмного забезпечення Bitmanagement на кожен пристрій, на якому було встановлено програмне забезпечення Bitmanagement, необхідно отримати ліцензію,

– йдеться у скарзі.

У Bitmanagement кинулися рахувати збитки. Кожну ліцензію розробники оцінили в 1067 доларів і загальний збиток назвали в розмірі 570 мільйонів доларів.

Попри те, що перший судовий позов розробників у 2019 році було відхилено, за два роки послідував другий. Цього разу суд визнав ВМС США винними в порушенні авторських прав. Суму пред'явленого позову вдалося кратно знизити: ВМС виплатить позивачеві всього 154 400 доларів.