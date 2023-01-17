К концу года интернет Starlink появится во всех поездах Интерсити+
Укрзализныця сообщила о том, что к концу 2023 года в поездах Интерсити+ появится интернет от Starlink. Ранее пилотный проект разворачивают по полной.
Как сообщает 24 Канал, в Укрзализныце подчеркнули, что закончила тестирование интернета на базе оборудования Starlink в поездах. Теперь услугу масштабируют и уже к концу этого года вайфаем в поездах смогут пользоваться пассажиры всех Интерсити+.
Читайте на сайте SpaceX снизила цену на Starlink для Украины
Интересно, что интернет тестировали "партизанскими методами". Его установили на поезд и испытывали так, как все работает. Это уже не первый подобный тест. Ранее специалисты Минцифры тестировали работу Starlink в автомобиле во время движения. Тогда антенну просто установили на автомобиль предварительно адаптировав для этого крепежа, и даже добились очень хорошего результата работы.
На этот раз все также сработало лучше. По итогам тестирования доступность интернета на маршруте – 97%, скорость – до 100 Мбит/с.
Новые старлинки едут в Украину
- Ранее мы сообщали, что Украина тысячи новых антенн Starlink. Государство заключило соглашение с корпорацией SpaceX Илона Маска о получении нового оборудования для противодействия российским воздушным атакам.
- К тому же Германия предоставит Украине 20 миллионов евро на услуги Starlink. Денежные средства будут направлены на финансирование работы 10 000 терминалов Starlink. Треть из наземных станций будет передана на нужды ВСУ.
- Кстати, с начала войны Минцифра отвезла в Украину. 25 000 Starlink.