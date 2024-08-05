Neuralink успешно имплантировала мозговой чип второму пациенту

В июле генеральный директор Neuralink Илон Маск объявил, что компания имплантирует мозговой интерфейс своему второму пациенту. Операция направлена на восстановление утраченных функций нервной системы. Похоже, все прошло успешно, поскольку Маск недавно подтвердил наличие второго пациента с имплантатом Neuralink.

Процедура предусматривает вживление устройства размером с монету, соединенного с корой головного мозга с помощью 1024 ультратонких электродов. Специализированный медицинский робот выполняет деликатную задачу по присоединению этих электродов к мозгу.

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По словам Маска, второй пациент получил имплантат с не менее 400 функционирующими электродами, хотя точная дата операции остается неизвестной. Напомним, что ранее ее перенесли, из-за проблем со здоровьем пациента.

Проблемы первого пациента

У первого пациента Neuralink, Ноланда Арбо, который получил имплантат в январе, возникли некоторые проблемы с соединением электродов, что требовало корректировки алгоритма, который превращает нейронные импульсы в управляющие команды.

Несмотря на эти трудности, Арбо удалось установить новый рекорд скорости управления курсором с помощью одной лишь мысли, даже при функционировании лишь 10-15% электродов.

В рамках нынешней программы клинических испытаний Neuralink планирует имплантировать мозговые устройства еще восьми пациентам. Ход и результаты этих процедур будут тщательно отслеживаться, чтобы оценить эффективность и потенциал технологии Neuralink.

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В недавнем интервью с Лексом Фридманом Маск, несколько руководителей Neuralink и Арбо обсудили достижения и вызовы, с которыми сталкивается компания. Маск также рассказал, что разговаривал с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом о необходимости создания правительственной комиссии для уменьшения регуляторной нагрузки на бизнес.

Маск выразил намерение войти в состав этой комиссии, аргументируя это тем, что действующее законодательство препятствует инновациям в Соединенных Штатах.