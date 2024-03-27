Microsoft выпустила обновление Moment 5 для Windows 11: что изменится

Корпорация Microsoft начала распространение обновления Moment 5 (KB5035942) для устройств с Windows 11 22H2 и Windows 11 23H2. Это кумулятивное обновление содержит ряд усовершенствований и исправлений, что повышает версию сборки ОС до 22621.3374 для Windows 11 22H2 и 23621.3374 для Windows 11 23H2.

Пользователи могут загрузить обновление вручную из "Центра обновления Windows", поскольку на этом этапе оно не выпускается автоматически.

А тем временем В Windows 11 нашли функцию, которую Microsoft не обновляла уже 30 лет

Что нового?

Пакет Moment 5 представляет новые функции и расширения для ассистента Copilot AI.

Кроме того, пользователи теперь могут добавлять дополнительные виджеты на экран блокировки, включая спорт, дорожное движение и финансы, наряду с существующим виджетом погоды.

Для повышения эффективности использования рабочего пространства в обновлении внедрены интеллектуальные подсказки в меню Snap Layouts, которые облегчают быструю группировку приложений для оптимального расположения.

Голосовой доступ улучшен благодаря поддержке французского, немецкого и испанского языков, а также функциям для работы на нескольких мониторах.

Пользователи теперь могут настраивать голосовые команды, а экранный динамик имеет разнообразные голосовые опции.

Кроме того, инструмент Windows Share теперь интегрируется с Microsoft Teams, а функция Nearby Share может похвастаться улучшенной скоростью передачи данных.

Moment 5 содержит многочисленные исправления и улучшения, направленные на повышение стабильности работы операционной системы.

Полезно Найдется все: как отыскать нужные файлы на компьютере с Windows

Майкрософт начнет автоматическое распространение Moment 5 в следующем месяце, в соответствии с графиком выпуска программных обновлений "Вторник патчей".