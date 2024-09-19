Как это работает

Благодаря новой функции под названием Hype, YouTube пытается сосредоточиться на развитии небольших каналов и помочь людям открывать новых авторов и делиться ими. Hype – это совершенно новая система продвижения внутри YouTube: добавляется новая кнопка для раскрутки видео, а самые популярные ролики будут появляться на общеплатформенной таблице лидеров. Это немного похоже на "Тренды", но ориентировано именно на небольшие каналы и на то, что именно люди хотят рекомендовать, а не просто на то, что они смотрят.

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Компания говорит, что когда блогер достигает 500 000 подписчиков, все внезапно и очень резко меняется. Этот полумиллионный рубеж является чем-то вроде переломного момента как с точки зрения роста, так и с точки зрения доходов, говорит Бангали Каба, директор по управлению продуктами YouTube.

Большие каналы также имеют тенденцию получать больше просмотров, что приводит к большему количеству рекомендаций, что снова приводит к большему количеству просмотров и снова к большему доходу. И так по кругу. Поэтому компания решила дать шанс небольшим каналам.

YouTube работает над Hype с начала 2023 года, когда компания решила сосредоточиться на создании сообществ внутри YouTube. Разговаривая с пользователями, Каба говорит, что команда YouTube обнаружила, что зрители больше всего хотят чувствовать себя вовлеченными.

Некоторые исследования показали нам, что зрители хотят влиять на творческий процесс. Мы также слышали отзывы о том, что они хотят внести свой вклад в разговор,

– говорит Бангали Каба.

Люди также хотели видео в стиле камео, они хотели задавать вопросы и отвечать на них создателям, и так далее.

Но больше всего поклонники хотели иметь возможность более активно помогать своим любимым создателям достигать успеха. Людей привлекает возможность быть первыми, кто увидел что-то крутое, и поделиться этим с миром. Это заставляет чувствовать свою причастность к тому, что люди продвигают. В эпоху дуэтов, сшивок и ремиксов зрители являются создателями, а создатели — зрителями. YouTube говорит, что сервису было очень важно дать каждому возможность развиваться. "Мы очень хотели позволить поклонникам стать членами сообщества, чтобы помочь поддержать своих любимых создателей", – добавляет Каба.

По его словам, обычные зрители YouTube продолжали говорить то же самое: "Они хотели иметь возможность открывать для себя вещи, которые иначе не смогли бы открыть, или которые YouTube, возможно, не рекомендовал бы". Зрители хотят контента, создатели хотят развиваться, поклонники хотят делиться. Hype - это середина всех этих вещей.

Внутри заложили сложный алгоритм

Механизм, по которому работает Hype, достаточно сложный. Видео может быть прорекламировано только в течение первых семи дней после публикации, и, конечно, если оно создано каналом, который имеет менее полумиллиона подписчиков.

Каждый пользователь может сделать только три возможности нажать кнопку Hype в неделю.

Каждое нажатие стоит определенное количество баллов, которое будет зависеть количества подписчиков у данного канала. 100 видео с наибольшим количеством баллов попадают на вершину таблицы лидеров.

Списки лидеров будут отдельными для каждой страны, и со временем YouTube также планирует персонализировать раздел Hype для каждого пользователя.



Сотня лучших появится в списке / Фото YouTube

Все это позволит YouTube получить много хороших данных о том, какие видео небольших каналов нравятся людям во всех тематиках. Hype не повлияет на традиционный алгоритм YouTube, но в разделе Hype вскоре может появиться больше фильтров и тематических таблиц лидеров, а раскрученные видео начнут появляться в традиционной ленте рекомендаций.

Цель всех этих нюансов и сложностей заключается в том, чтобы убедиться, что таблица лидеров часто меняется, и чтобы люди чувствовали, что они вкладываются в каждую вещь, которую они раскручивают.

В этом есть сигнал: это то, что действительно важно для людей, и что они действительно хотят отстаивать,

– говорит дизайнер взаимодействия в Hype Кристен Стюарт.

Это также попытка предотвратить то, чтобы система не была игровой и благоприятной для манипуляций, ведь если вы даете людям таблицу лидеров, они будут пытаться взломать ее, чтобы возглавить. Ограничение количества "хайпов" означает, что каждый из них является гораздо более сильным позитивным сигналом, чем обычный лайк - и это не случайно, что здесь нет кнопки "отключить кнопку Hype".

Вы начнете видеть кнопку Hype после того, как нажмете обычный лайк, чтобы еще больше популяризировать контент. Когда нажмете кнопку, вы увидите, сколько баллов оно набрало и попало ли в список лидеров. В конце каждой недели вы будете получать обзор в стиле Spotify Wrapped с перечнем видео, которые вам понравились, и как они показали себя в итоге. Также есть бейджики для первых нескольких человек, которые понравились видео, или, скажем, если вы понравились пять видео, которые попадают в таблицу лидеров.

Мы думаем над тем, как отметить людей, которые делают самые влиятельные предпочтения,

– говорит Стюарт.



Новая кнопка Hype / Фото YouTube

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Польза для создателей

Для создателей Hype имеет все преимущества: способ связаться со своими крупнейшими поклонниками, разгрузить часть рекламной работы и монетизировать своих самых преданных зрителей. Когда вы раскручиваете видео, его создатель также получает денежный бонус, по мере роста просмотров видео.

И Каба, и Стюарт упоминают о возможности платных распространений, поэтому пользователи смогут получать более трех нажатий Hype в неделю за определенную плату, которая будет разделяться с создателем.

По умолчанию это всегда будет бесплатно, пока у вас не закончатся Hype,

– сообщила Стюарт, добавив, что дополнительные нажатия будут стоить 2 доллара.

Пока еще неизвестно, когда функция заработает для всех.