Об этом в социальных сетях сообщил ее муж Деннис Тропер и коллеги. Известно, что женщина длительное время боролась с раком легких.

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Сьюзан Войчицки умерла

"Моя любимая жена в течение 26 лет и мать наших пятерых детей покинула нас сегодня после двух лет жизни с немелкоклеточным раком легких", – написал Тропер в Facebook. Согласно данным Йельской школы медицины, немелкоклеточный рак легких является одним из двух основных типов рака легких и самым распространенным видом.

Войчицки работала в Google с момента основания, компания создавалась в ее гараже. Ее называют "крестной матерью Google и YouTube". В 2006 году Войчицки предложила руководству Google купить YouTube. Стоимость сделки составила 1,65 миллиарда долларов. Она возглавляла видеохостинг с 2014 до 2023 года.

Она, как никто, является стержнем истории Google, и трудно представить мир без нее. Она была невероятным человеком, лидером и другом, который имел огромное влияние на мир,

– написал СЕО Google Сундар Питчаи Сундар Питчаи.

Сьюзан Войчицки в свое время была тем человеком, который сдал в аренду гараж своих родителей основателям Google Ларри Пейджу и Сергею Брину, где те обустроили первый офис. Уже через год она сама присоединилась к их компании и фактически проработала в ней все 25 лет.

Войчицки руководила кардинальным расширением сервиса благодаря переориентации YouTube на несколько вертикальных контент-приложений, начиная с 2015 года, когда был запущен YouTube Premium без рекламы, производство собственного контента для YouTube Originals, музыкальный сервис YouTube Music, игровой YouTube Gaming, а также YouTube Kids для детей.