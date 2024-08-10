Про це в соціальних мережах повідомив її чоловік Денніс Тропер та колеги. Відомо, що жінка тривай час боролася з раком легень.

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Сьюзан Войчицькі померла

"Моя кохана дружина протягом 26 років і мати наших п’ятьох дітей покинула нас сьогодні після двох років життя з недрібноклітинним раком легенів", – написав Тропер у Facebook. Згідно з даними Єльської школи медицини, недрібноклітинний рак легенів є одним з двох основних типів раку легенів і найпоширенішим видом.

Войчицькі працювала в Google з моменту заснування, компанія створювалася у її гаражі. Її називають "хрещеною матір'ю Google та YouTube". У 2006 році Войчицькі запропонувала керівництву Google купити YouTube. Вартість операції склала 1,65 мільярда доларів. Вона очолювала відеохостинг з 2014 до 2023 року.

Вона, як ніхто, є стрижнем історії Google, і важко уявити світ без неї. Вона була неймовірною людиною, лідером і другом, який мав величезний вплив на світ,

– написав СЕО Google Сундар Пічаї Сундар Пітчаї.

Сьюзан Войчицькі свого часу була тією людиною, яка здала в оренду гараж своїх батьків засновникам Google Ларрі Пейджу та Сергію Бріну, де ті облаштували перший офіс. Уже за рік вона сама приєдналася до їхньої компанії й фактично пропрацювала в ній усі 25 років.

Войчицькі керувала кардинальним розширенням сервісу завдяки переорієнтації YouTube на кілька вертикальних контент-додатків, починаючи з 2015 року, коли було запущено YouTube Premium без реклами, виробництво власного контенту для YouTube Originals, музичний сервіс YouTube Music, ігровий YouTube Gaming, а також YouTube Kids для дітей.