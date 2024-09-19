Як це працює

Завдяки новій функції під назвою Hype, YouTube намагається зосередитися на розвитку невеликих каналів і допомогти людям відкривати нових авторів та ділитися ними. Hype – це абсолютно нова система просування всередині YouTube: додається нова кнопка для розкрутки відео, а найпопулярніші ролики з'являтимуться на загальноплатформенній таблиці лідерів. Це трохи схоже на "Тренди", але орієнтоване саме на невеликі канали та на те, що саме люди хочуть рекомендувати, а не просто на те, що вони дивляться.

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Компанія каже, що коли блогер досягає 500 000 підписників, все раптово й дуже різко змінюється. Цей півмільйонний рубіж є чимось на кшталт переломного моменту як з погляду зростання, так і з погляду доходів, каже Бангалі Каба, директор з управління продуктами YouTube.

Великі канали також мають тенденцію отримувати більше переглядів, що призводить до більшої кількості рекомендацій, що знову призводить до більшої кількості переглядів і знову до більшого доходу. І так по колу. Тому компанія вирішила дати шанс невеликим каналам.

YouTube працює над Hype з початку 2023 року, коли компанія вирішила зосередитися на створенні спільнот усередині YouTube. Розмовляючи з користувачами, Каба каже, що команда YouTube виявила, що глядачі найбільше хочуть відчувати себе залученими.

Деякі дослідження показали нам, що глядачі хочуть впливати на творчий процес. Ми також чули відгуки про те, що вони хочуть зробити свій внесок у розмову,

– каже Бангалі Каба.

Люди також хотіли відео в стилі камео, вони хотіли ставити запитання та відповідати на них творцям, і так далі.

Але найбільше шанувальники хотіли мати можливість більш активно допомагати своїм улюбленим творцям досягати успіху. Людей приваблює можливість бути першими, хто побачив щось круте, і поділитися цим зі світом. Це змушує відчувати свою причетність до того, що люди просувають. В епоху дуетів, зшивок і реміксів глядачі є творцями, а творці — глядачами. YouTube каже, що сервісу було дуже важливо дати кожному можливість розвиватися. "Ми дуже хотіли дозволити шанувальникам стати членами спільноти, щоб допомогти підтримати своїх улюблених творців", – додає Каба.

За його словами, звичайні глядачі YouTube продовжували говорити те саме: "Вони хотіли мати можливість відкривати для себе речі, які інакше не змогли б відкрити, або які YouTube, можливо, не рекомендував би". Глядачі хочуть контенту, творці хочуть розвиватися, шанувальники хочуть ділитися. Hype — це середина всіх цих речей.

Всередині заклали складний алгоритм

Механізм, за яким працює Hype, досить складний. Відео може бути прорекламоване лише протягом перших семи днів після публікації, і, звісно, якщо воно створене каналом, який має менше ніж півмільйона підписників.

Кожен користувач може зробити лише три можливості натиснути кнопку Hype на тиждень.

Кожне натискання коштує певну кількість балів, яка залежатиме кількості підписників у даного каналу. 100 відео з найбільшою кількістю балів потрапляють на вершину таблиці лідерів.

Списки лідерів будуть окремими для кожної країни, і з часом YouTube також планує персоналізувати розділ Hype для кожного користувача.



Сотня кращих з'явиться в списку / Фото YouTube

Усе це дозволить YouTube отримати багато хороших даних про те, які відео невеликих каналів подобаються людям у всіх тематиках. Hype не вплине на традиційний алгоритм YouTube, але в розділі Hype незабаром може з'явитися більше фільтрів і тематичних таблиць лідерів, а розкручені відео почнуть з'являтися в традиційній стрічці рекомендацій.

Мета всіх цих нюансів і складнощів полягає в тому, щоб переконатися, що таблиця лідерів часто змінюється, і щоб люди відчували, що вони вкладаються в кожну річ, яку вони розкручують.

У цьому є сигнал: це те, що дійсно важливо для людей, і що вони дійсно хочуть відстоювати,

– каже дизайнерка взаємодії в Hype Крістен Стюарт.

Це також спроба запобігти тому, щоб система не була ігровою й сприятливою до маніпуляцій, адже якщо ви даєте людям таблицю лідерів, вони намагатимуться зламати її, щоб очолити. Обмеження кількості "хайпів" означає, що кожен з них є набагато сильнішим позитивним сигналом, ніж звичайний лайк — і це не випадково, що тут немає кнопки "відключити кнопку Hype".

Ви почнете бачити кнопку Hype після того, як натиснете звичайний лайк, щоб ще більше популяризувати контент. Коли натиснете кнопку, ви побачите, скільки балів воно набрало і чи потрапило до списку лідерів. Наприкінці кожного тижня ви отримуватимете огляд у стилі Spotify Wrapped з переліком відео, які ви вподобали, і як вони показали себе в підсумку. Також є бейджики для перших кількох людей, які вподобали відео, або, скажімо, якщо ви вподобали п'ять відео, які потрапляють до таблиці лідерів.

Ми думаємо над тим, як відзначити людей, які роблять найвпливовіші вподобання,

– каже Стюарт.



Нова кнопка Hype / Фото YouTube

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Користь для творців

Для творців Hype має всі переваги: спосіб зв'язатися зі своїми найбільшими шанувальниками, розвантажити частину рекламної роботи та монетизувати своїх найвідданіших глядачів. Коли ви розкручуєте відео, його творець також отримує грошовий бонус, оскільки зростають перегляди відео.

І Каба, і Стюарт згадують про можливість платних поширень, тож користувачі зможуть отримувати більше трьох натискань Hype на тиждень за певну плату, яка буде розділятися з творцем.

За замовчуванням це завжди буде безкоштовно, поки у вас не закінчаться Hype,

– повідомила Стюарт, додавши, що додаткові натискання коштуватимуть 2 долари.

Наразі ще невідомо, коли функція запрацює для всіх.