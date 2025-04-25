Великобритания запретила поставки геймпадов в Россию из-за их военного использования
- Великобритания запретила экспорт геймпадов в Россию из-за их военного использования, как часть санкционного пакета.
- Запрет также включает экспорт химических веществ, электроники и оборудования, чтобы ограничить военный потенциал России.
Великобритания ввела запрет на экспорт геймпадов для игровых консолей в Россию. Запрет стал частью нового пакета из 150 торговых санкций против России.
В Британском посольстве в России местным СМИ подтвердили новые ограничения, информирует 24 Канал. В диппредставительстве отметили, что игровые контроллеры могут использоваться российскими военными для управления дронами.
Смотрите также Китайские роботы пробежали полумарафон вместе с людьми
Среди прочего, ограничения касаются доступа к технологиям, в частности программного обеспечения для поиска и разработки нефтяных и газовых месторождений.
Новые санкции направлены прежде всего на недопущение попадания передовых технологий и программ в российский оборонный и энергетический секторы. Также санкции должны предотвратить передачу технологий, которые используются в производстве высокоприоритетных товаров, включая электронные устройства.
Кроме геймпадов, Великобритания запретила экспорт химических веществ, электроники, механического оборудования и металлов, что, по замыслу, должно ограничить военный и промышленный потенциал России.
Стоит отметить, что еще в феврале этого года Европейский Союз также ввел запрет на экспорт контроллеров для игровых консолей в Россию.