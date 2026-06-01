Технологічна блокада посилюється: США закривають лазівку для постачання чипів Nvidia до Китаю

Вашингтон робить черговий крок у технологічній війні з Китаєм, намагаючись остаточно перекрити доступ Пекіна до найбільш досконалих обчислювальних потужностей. Нове рішення Міністерства торгівлі США має на меті ліквідувати юридичні прогалини, якими користувалися китайські техгіганти.

Як США намагатимуться зупинити витік технологій?

Міністерство торгівлі США зробило новий крок, оприлюднивши роз'яснення щодо експортних обмежень на передові чипи для штучного інтелекту. Відтепер правила поширюються не лише на компанії безпосередньо в Китаї, а й на всі дочірні підприємства та філії китайських фірм, розташовані в будь-якій точці світу. Цей маневр спрямований на закриття критичної лазівки, яка дозволяла Пекіну отримувати дефіцитне обладнання через треті країни, пише видання Gizmochina.

Проблема набула особливої гостроти після того, як у Вашингтоні почали циркулювати звіти про масові закупівлі санкційних процесорів через офшорні підрозділи. Зокрема, йдеться про найпотужніші чипи Blackwell компанії Nvidia. Аналітики припускають, що китайські фірми активно використовували свої бази в Малайзії та інших регіонах, щоб обійти ліцензійні вимоги. В одному з анонімних документів, який потрапив до рук журналістів, ситуацію охарактеризували тривожною фразою: "Шлюзи тихо відчинилися".

Це величезна проблема,

– прокоментував колишній посадовець Державного департаменту США та експерт з питань технологій і національної безпеки Кріс Макгуайр.

Він додав, що китайські компанії, ймовірно, закуповували ці мікросхеми у величезних масштабах. За оцінками джерел у галузі, які володіють глибокими знаннями про ланцюжки постачань, кількість переправлених у такий спосіб чипів може вимірюватися сотнями тисяч одиниць.

Причиною появи цієї "дірки" в законодавстві стала певна правова невизначеність. У травні 2025 року американська влада оголосила про скасування Рамкової програми поширення штучного інтелекту часів Байдена. Це створило вікно можливостей, яким скористалися китайські штаб-квартири для оснащення своїх закордонних центрів обробки даних найсучаснішим американським залізом.

Тепер Бюро промисловості та безпеки офіційно підтвердило: ліцензія потрібна для будь-якої структури, що належить Китаю, незалежно від її фізичного розташування. Кріс Макгуайр підсумував, що відомство продовжуватиме суворо контролювати експорт, щоб захистити критично важливі американські технології.

Але це ще не все, бо слабкі місця досі є

Попри рішучість Вашингтона, експерти вказують на те, що нові правила все ще мають слабкі місця. Наприклад, вони не вимагають від дата-центрів припинити використання вже куплених чипів або зупинити технічне обслуговування серверів.

Також залишається відкритим питання перевірки "підставних" компаній. Тайванський гігант TSMC, який виробляє більшість світових чипів, поки утримується від офіційних коментарів щодо додаткових перевірок своїх клієнтів.

Як реагує Китай

У самому Китаї ситуацію сприймають як черговий стимул для технологічного суверенітету. Видання Reuters зазначає, що тиск з боку США лише прискорює розвиток внутрішньої напівпровідникової промисловості КНР. Такі гіганти, як Huawei, Alibaba, Moore Threads та Biren Technology, значно збільшили інвестиції у власні розробки. Huawei вже активно просуває свою серію прискорювачів Ascend, а Alibaba фокусується на спеціалізованих чипах для великих мовних моделей.

Сьогодні стратегія Китаю трансформується. Замість простого копіювання чи заміни продуктів Nvidia китайські компанії будують цілісні екосистеми, що включають власне апаратне та програмне забезпечення. Пекін поставив амбітну мету: наприклад, Huawei планує до 2031 року вийти на технологічний рівень виробництва, еквівалентний 1,4 нанометра, що стане прямим викликом світовим лідерам ринку.

Таким чином, конкуренція між двома наддержавами остаточно перейшла з площини окремих товарів у площину боротьби глобальних технологічних екосистем. Питання вже не в тому, чи зможе Китай замінити американські чипи, а в тому, як швидко він створить самодостатню індустрію, здатну конкурувати в масштабах планети.