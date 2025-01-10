Відтепер Дія додаватиме фото та відео до ваших штрафів за порушення ПДР
Спосіб, у який ви отримували ваші штрафи, тепер змінюється. Якщо раніше система надсилала у Дію лише текстові деталі, то тепер ви зможете переглянути фото та відео.
Деталі
Досі в інформаційному сповіщенні ви могли переглянути інформацію про саме порушення, а також про час і місце. З прикріпленими медіаматеріалами ви зможете проаналізувати свої помилки візуально й згадати конкретний момент порушення, якщо за допомогою тексту це зробити не вдавалося, повідомляє 24 Канал з посиланням на офіційну сторінку сервісу Дія.
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Дивіться й запамʼятовуйте, як не треба робити на дорозі. Також фотовідеоматеріали допоможуть визначити, де саме було порушення, показати друзям, щоб вони не повторювали,
– жартують розробники в оголошенні.
Сплатити отриманий штраф ви також зможете прямо у Дії – за реквізитами картки або ApplePay чи GooglePay. Для цього перейдіть до розділу Сервіси – Судові послуги – Судові справи. Виберіть справу, за якою виписано штраф і сплатіть його на сторінці. Квитанція автоматично надійде до суду.
Що ще нового у Дії:
- Нагадаємо, нещодавно в Дії також додали функцію, що дозволяє анулювати бронювання військовозобов'язаних працівників. Вона доступна для керівників та уповноважених осіб компаній.
- Крім того, анонсовано голосовий помічник, якому можна буде поскаржитися на неякісні державні послуги. Система на базі штучного інтелекту автоматично класифікуватиме та надсилатиме скарги до відповідних органів влади, а також створюватиме рейтинг державних органів на основі зворотного зв'язку.
- Також сервіс поступово відновлює свої послуги після кібератаки на державні реєстри. Зокрема, зараз уже доступний реєстр актів цивільного стану, витяги про місце проживання дітей та актуалізація даних про місце проживання дітей, соціальні виплати, зимова єПідтримка для дітей та інше.