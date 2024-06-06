Сьогодні SpaceX здійснить 4-й випробувальний політ ракети Starship: де дивитися запуск

У четвер, 6 червня, SpaceX планує запустити свою масивну ракету Starship. Попередньо авіаційна адміністрація США надала дозвіл на запуск без розслідування минулого інциденту. Старт ракети будуть транслювати в прямому ефірі для ентузіастів по всьому світу.

Запуск ракетної системи Starship, відомої як найбільша і найпотужніша ракета і космічний корабель коли-небудь побудовані, запланований з космодрому Starbase у Південному Техасі, повідомляє Техно 24.

А тим часом Японський мільярдер скасував розпіарену місію Starship до Місяця, екіпаж розчарований

Інформацію про четвертий тестовий запуск була опублікована на сторінці SpaceX в соцмережі X.

Вікно запуску триватиме 100 хвилин, починаючи з 8:20 ранку за східним часом (15:20 за Києвом). Зацікавлені глядачі можуть дивитися пряму трансляцію в X, яка розпочнеться приблизно за 50 хвилин до запланованого старту.

Чим особливий черговий запуск Starship

, що тепер усі трансляції запусків SpaceX офіційно транслюються лише в X (Twitter). Трансляція буде доступна за

Цей запуск стане четвертим випробувальним польотом височенної ракети-носія Starship заввишки 122 метри, що складається з прискорювача першого ступеня, відомого як Super Heavy, і космічного корабля верхнього ступеня під назвою Starship, або просто Ship.

Попередні три місії Starship відбулися у квітні 2023 року, листопаді 2023 року та березні 2024 року.

Перший політ був перерваний через чотири хвилини після старту через збій у відділенні ступенів, що змусило SpaceX ініціювати контрольовану детонацію.

Під час другого польоту спостерігалося покращення: Starship успішно відокремив ступені, і політ тривав близько восьми хвилин.

Третій політ продемонстрував значний прогрес – він тривав приблизно 50 хвилин, перш ніж корабель розпався при вході в атмосферу Землі.

Під час останнього польоту Starship мав на меті впасти в Індійському океані, і цю ж мету переслідуватиме четвертий тестовий запуск. Надважка ракета-носій, з іншого боку, має приземлитися в Мексиканській затоці, неподалік від космодрому Starbase.

Для чого SpaceX потрібен Starship

SpaceX розглядає повністю багаторазовий космічний корабель Starship як революційний прорив у дослідженні космосу, який може розширити можливості людства дістатися до Місяця, Марса і далі.

NASA поділяє це бачення і обрало Starship першим пілотованим посадковим кораблем для своєї програми "Артеміда", яка має на меті створити місячну базу до кінця десятиліття.

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Перша пілотована місія за участю Starship, Artemis 3, запланована на вересень 2026 року і, як очікується, висадить астронавтів біля південного полюса Місяця, що відповідає поточним цілям програми Artemis.