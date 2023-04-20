Як повідомляє 24 Канал, довгоочікуваний запуск відбувся з техаської бази SpaceX Starbase 20 квітня після того, як компанія нарешті отримала дозвіл від Федерального управління цивільної авіації США (FAA).

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Космічний корабель Starship разом з ракетою-носієм Super Heavy відірвався від стартового майданчика та відправився у космос.

Коли ракета Starship злетіла вище в атмосферу, телеметричні дані, передані до FAA через інструмент Space Data Integrator, надавали інформацію в реальному часі про місцезнаходження, висоту, швидкість і траєкторію польоту ракети, забезпечуючи безперебійне управління повітряним простором під час запуску.

Вибух Starship у повітрі

Після успішного старту корабель піднявся у повітря, однак перед роз'єднанням першого ступеня ракету почало розвертати і вона втратила орієнтацію. Систему розвернуло в іншу сторону і процедуру відстикування не було проведено.

Через кілька секунд SpaceX змушена була підірвати ракету, коли вона вже падала.

Що буде далі

SpaceX оброблятиме зібрані дані під час старту та польоту та досліджуватиме весь політ від старту до моменту вибуху. Компанія вивчить усю отриману телеметрію та почне готувати стартовий майданчик до наступних випробувань. Це займе чимало часу, однак компанія вже має кілька кораблів для подальших тестів.

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Чому це справді важливий історичний момент

Успішний запуск ракети Starship знаменує собою велике досягнення в амбітних планах SpaceX зі створення повністю багаторазових космічних кораблів, здатних доставляти екіпаж і вантажі на навколоземну орбіту, Місяць, Марс і далі.

Ілон Маск після запуску повідомив, що наступний старт Starship слід очікувати через кілька місяців. Також глава SpaceX привітав компанію з вражаючим тестом.

Важливо! Політ справді можна вважати успішним, оскільки це було основним завданням місії. Сам Ілон Маск попереджав, що з 50% ймовірністю Starship не повернеться з цього польоту.

Ракета Starship є ключовим компонентом бачення SpaceX щодо міжпланетних досліджень і поселення людей на інших планетах.

Досягнення SpaceX у запуску ракети Starship на орбіту підкреслює прагнення компанії розширювати межі космічних технологій і розширювати присутність людства в космосі. Оскільки космічна галузь продовжує розвиватися і розширюватися, новаторські зусилля SpaceX формують майбутнє космічних досліджень і надихають покоління космічних ентузіастів мріяти про велике і тягнутися до зірок.