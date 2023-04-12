Чорні діри, попри свою назву, не є повністю чорними, як відомо астрономам. Вони називаються чорними дірами тому, що їхнє гравітаційне поле настільки інтенсивне, що навіть світло не може вирватися з них. Однак відомо, що чорні діри все ж утворюють випромінювання, поглинаючи матерію з навколишнього середовища, що робить їх видимими для телескопів. Ці типи чорних дір, відомі як надмасивні або квазари, є одними з найяскравіших об'єктів у Всесвіті.

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Однак Gaia BH1 і BH2 справді чорні. Вони не генерують жодного випромінювання в рентгенівському чи радіодіапазонах, що робить їхнє виявлення складним завданням. Їхнє існування було опосередковано підтверджено рухом зірок-супутників, який телескоп Gaia зміг точно розрахувати.

BH1 розташована всього в 1560 світлових роках від нас у сузір'ї Змія.

розташована всього в 1560 світлових роках від нас у сузір'ї Змія. BH2 перебуває на відстані 3800 світлових років від нас у сузір'ї Центавра.

З астрономічної точки зору, ці чорні діри знаходяться напрочуд близько до Землі.



Чорні діри BH1 та BH2 / Фото ESA Gaia

Важлива особливість! Що відрізняє Gaia BH1 і BH2 від інших чорних дір, так це їхнє унікальне формування і поведінка. Їхні зорі-компаньйони обертаються на значній відстані від них, що відрізняється від раніше відомих чорних дір.

Справді чорні діри

Астроном Карім Ель-Бадрі, який відкрив нові чорні діри, пояснив, що розташування далеко від зірок-компаньйонів вказує на іншу історію формування, ніж у рентгенівських подвійних систем.

Це відкриття кидає виклик сучасним моделям формування та поведінки чорних дір. Вважається, що чорні діри утворюються із залишків масивних зірок, які вичерпали своє ядерне паливо і колапсували під дією власної гравітації. Однак унікальні характеристики Gaia BH1 і BH2 з їхніми далекими зорями-компаньйонами свідчать про інший процес формування, який ще належить повністю вивчити.

Відкриття Gaia BH1 і BH2 також проливає світло на таємницю, яка спантеличувала астрономів протягом двох десятиліть. Витягнутий об'єкт під назвою X7, розташований поблизу надмасивної чорної діри в центрі нашої галактики, спостерігався, але його форма і походження залишалися непоясненими.

Автори нового дослідження вважають, що X7 – це хмара пилу і газу, утворена внаслідок зіткнення двох зірок, яка потім затягується і врешті-решт руйнується під дією гравітаційного тяжіння чорної діри.

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Gaia продовжує бути корисною

Космічний телескоп Gaia вкотре довів, що є потужним інструментом для астрономічних відкриттів. Його здатність точно вимірювати рух зірок і виявляти раніше невідомі чорні діри відкриває нові шляхи для досліджень в галузі астрофізики. Подальші дослідження Gaia BH1 і BH2 можуть надати цінну інформацію про формування і поведінку чорних дір, відкриваючи нові таємниці Всесвіту і розширюючи наше розуміння цих загадкових космічних об'єктів.