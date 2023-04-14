Як повідомляє 24 Канал, місія Європейського космічного агентства (ESA) Juice (JUpiter ICy moons Explorer "Дослідник крижаних супутників Юпітера") має на меті вивчити три найбільші супутники гіганта: Європу, Ганімед і Каллісто. Науковці вважають, що саме ці об'єкти містять величезну кількість води під своєю поверхнею, що дає спокусливі натяки на потенційну придатність для життя.

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Успішний запуск був підтверджений Європейським центром космічних операцій (ESOC) ESA в Дармштадті, Німеччина, який прийняв сигнал з космічного апарату через наземну станцію Нью-Норсія в Австралії. 27-метрові сонячні батареї космічного апарату, які мають вирішальне значення для його живлення під час місії, розгорнулися в характерні хрестоподібні форми без жодних складнощів. Це забезпечило Juice можливість подорожі до зовнішньої частини Сонячної системи.

Більше про місію Juice

Juice – це спільна місія за участю ESA, NASA, JAXA та Ізраїльського космічного агентства, кожне з яких надає обладнання або наукові прилади. Джузеппе Саррі, керівник проекту Juice від ESA, висловив свою вдячність міжнародним партнерам:

Саме завдяки керівництву ESA та зусиллям і відданості сотень європейських промислових підприємств і наукових установ місія Juice стала реальністю.



Апарат Juice / Фото ESA, NASA, JAXA

Захоплення Юпітером і його супутниками сягає корінням у глибину століть, коли астроном Галілео Галілей вперше спостерігав планету і її супутники в телескоп у 1610 році, перевернувши давню ідею про те, що все в небесах обертається навколо Землі. Апарат Juice, на якому встановлено меморіальну дошку на честь відкриттів Галілея, надасть безпрецедентний погляд Юпітера та його супутники зблизька завдяки набору революційних наукових інструментів.

Подорож до Юпітера

Наступні два з половиною тижні Juice витратить на розгортання своїх додаткових інструментів, зокрема 16-метрової радіолокаційної антени та 10,6-метрової магнітометричної стріли. Вони будуть використовуватися для вивчення навколишнього середовища Юпітера та підповерхневого шару його крижаних супутників. Потім космічний апарат вирушить у восьмирічну подорож з чотирма гравітаційними прольотами біля Землі та Венери, які спрямують його до зовнішньої частини Сонячної системи.



Подорож до Юпітера / Фото ESA

Перший проліт у квітні 2024 року стане першим космічним дослідженням, оскільки Juice здійснить місячно-земний гравітаційний проліт повз Місяць, за яким через 1,5 дні послідує проліт повз Землю.

Ракету прикрасили малюнком 8-річної українки

На корпусі ракети Ariane 5 ESA розмістила малюнок, який символізує місію Juice. Конкурс виграла робота 8-річної українки Ярини Закалюжної.



Ярина Закалюжна та її малюнок / Фото Музей космонавтики ім. С.П. Корольова

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А так виглядає ракета з нанесеним малюнком українки на обшивку:



Ariane 5 з малюнком Ярини / ESA