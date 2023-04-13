Наука понад віру

Макензі Ліструп – перша жінка, яка коли-небудь очолювала космічний центр у Меріленді. GSFC – це найбільша лабораторія космічних досліджень NASA зі штатом близько 10 000 співробітників. Однак попри суто наукове спрямування діяльності організації, всі попередні керівники, судячи з усього, використовували саме Біблію під час вступу на свою посаду.

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Хоча вибір пані Ліструп є дещо незвичним, він, безумовно, не суперечить закону, який відокремлює церкву від держави. Правила та традиції дозволяють високопоставленим чиновникам робити політичні заяви та виголошувати клятви за допомогою однієї зі священних книг, залежно від віросповідання людини. Таким чином ніхто не нав'язує, яку саме книгу слід використовувати. Нова керівниця GSFC обрала твір відомого американського астронома Карла Сагана "Бліда блакитна цятка: бачення майбутнього людини в космосі".

Той, хто так робить, має бути крутим, щоб на нього працювати. Астробіологи, візьміть до відома,

– написав Кіт Ковін з NASA Watch.

Вибір книги, звісно ж, не випадковий. На неї автора надихнула знаменита фотографія Землі, знята 1990 року "Вояджером-1", де наша планета виглядає як малесенька цятка на фоні темного космосу. Видання поєднує опис сучасних знань про Сонячну систему, філософські роздуми про місце людини у Всесвіті та власне бачення майбутнього людства через призму освоєння космосу – усе те, чим займається та у що вірить NASA. Тому з боку Макензі Ліструп це своєрідна демонстрація її прихильності науці, а не релігійним віруванням.