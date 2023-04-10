Мозаїчне зображення, що складається з більш ніж 5,7 трильйона пікселів, було створено шляхом злиття 110 000 фото, зроблених камерою марсіанського розвідувального орбітального апарату NASA (MRO).

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Деталі

Картинка покриває 99,5 відсотка поверхні Марса між 88 градусом південної широти та 88 градусом північної широти. Решта 0,5 відсотка або взагалі не відображаються, або представлені в досить низькій якості.

На створення карти пішло шість років і десятки тисяч годин праці. Хоча у вчених є окремі зображення місць на Марсі з вищою роздільною здатністю, найвища роздільна здатність, доступна в глобальному масштабі до цього, становила 100 метрів на піксель порівняно з 5 метрами на піксель для нової мозаїки.



Кількість позначених на карті місць величезна / Скриншот 24 каналу

Щоб побудувати зображення, використовували алгоритм зіставлення ознак, який вирівнював усі зображення й змішував ті, що перекриваються, обчислюючи шлях найменшого контрасту. Таким чином, щоб згладити межі, лінії не розмивалися, алгоритм знаходив найкращу лінію для з'єднання двох зображень. Однак частину фото все одно довелося зшивати вручну: розріджена атмосфера Марса створює хмари та пилові бурі, які впливають на якість зображення поверхні та не дають змоги комп'ютерам автоматично вирівнювати фото.