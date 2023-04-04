Ці біткойни, заплановані для відправки на поверхню Місяця в 2023 році під час запуску ракети SpaceX Falcon 9 у рамках місії "Артеміда", стануть нагородою для першої людини, яка дістанеться до них.

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"Знайди ровер, забери приз"

NASA вже схвалило проєкт "Nakamoto_1", перше в історії міжпланетне полювання за скарбами. Він передбачає відправку апарата "Lunar Outpost MAPP", який спробує організувати мережу бездротового зв'язку Nokia на південному полюсі земного супутника. Незалежно від результатів, бо там поки що немає нікого й нічого, за два тижні місяцехід відключать. Але апарат із вигравіруваним на борту написом залишиться на місячній поверхні.

Сід-фразу нанесуть на корпус зонда за допомогою гравіювання. Компанія Lunarcrush також оголосила, що процес нанесення ключа для гаманця з біткойнами на космічному кораблі буде повністю задокументований і прозорий. При цьому стверджується, що ніхто не матиме доступу до пароля, включно з розробниками всередині компанії.

Суму, яка буде зберігатися на гаманці, не називають, але вона, судячи з даних, буде змінюватися. Компанія збирається продавати різноманітні товари, на кшталт мерчу, та наповнювати гаманець грошима. За чутками, зараз сума становить від 1,5 до 1,8 мільйона доларів (62 біткойна за нинішнім курсом). Крім того, не варто забувати, що цінність криптовалюти змінюється чи не щогодини.

Скарби на поверхні Місяця будуть доступні всім – державним космічним агентствам, приватним компаніям чи особам. Однак, звісно, питання в тому, скільки грошей потрібно витратити, щоб до них дістатися.