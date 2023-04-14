Музей пропонує винагороду в розмірі 25 000 доларів першій людині, яка знайде принаймні один кілограм вогняної кулі, йдеться в пресрелізі, опублікованому на Facebook. Музей, розташований у містечку Бетел, також заявляє, що "придбає будь-які додаткові знайдені зразки", і що такі космічні шматки можуть "легко бути на вагу золота".

Цікаво Нова директорка NASA присягнула на книзі Карла Сагана замість Біблії

Де шукати

"Очевидне падіння метеорита" сталося близько полудня за місцевим часом, і було досить яскравим, щоб його було видно вдень. Очевидці бачили, як вогняна куля перетнула кордон Канади. У штаті Мен повідомили, що чули звукові удари поблизу міста Кале – ймовірно, коли шматки космічного каміння пролітали крізь земну атмосферу.

Радар зафіксував кілька метеоритів, що пролетіли над землею на висоті кількох тисяч метрів над рівнем моря. На основі цих даних NASA розрахувало так зване "розкидане поле", на яке, ймовірно, впали космічні уламки. Найбільші шматки космічного каміння, найімовірніше, впали на величезні лісові простори між Уейтом, штат Массачусетс, і Канусом у Нью-Брансвіку, Канада.



Територія, куди найімовірніше приземлився метеорит / Фото NASA

Більші метеорити, якщо вони існують, швидше за все, будуть знайдені ближче до Уейта, однак фрагменти, швидше всього, знаходяться по обидва боки канадського кордону. Здебільшого ця територія вкрита густим хвойним лісом, що може дуже ускладнити відстеження падіння будь-яких уламків.

Минулого року в США було зафіксовано 500 різних подій з вогняними кулями в небі, вони не є рідкісними явищами. А от знаходять уламки таких небесних тіл дуже рідко – лише кілька на рік. Саме тому геологічний музей і вирішив заохотити людей такою великою сумою. Працівники установи просять шукачів метеоритів провести невелике попереднє дослідження того, що вони шукають, щоб розуміти, як розпізнати метеорит.