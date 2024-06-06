Запуск ракетной системы Starship, известной как самая большая и самая мощная ракета и космический корабль когда-либо построенные, запланирован с космодрома Starbase в Южном Техасе, сообщает Техно 24.

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Информацию о четвертом тестовом запуске была опубликована на странице SpaceX в соцсети X.

Окно запуска продлится 100 минут, начиная с 8:20 утра по восточному времени (15:20 по Киеву). Заинтересованные зрители могут смотреть прямую трансляцию в X, которая начнется примерно за 50 минут до запланированного старта.

Напомним, что теперь все трансляции запусков SpaceX официально транслируются только в X (Twitter). Трансляция будет доступна по этой ссылке.

Чем особенный очередной запуск Starship

Этот запуск станет четвертым испытательным полетом высоченной ракеты-носителя Starship высотой 122 метра, состоящей из ускорителя первой ступени, известного как Super Heavy, и космического корабля верхней ступени под названием Starship, или просто Ship.

Предыдущие три миссии Starship состоялись в апреле 2023 года, ноябре 2023 года и марте 2024 года.

Первый полет был прерван через четыре минуты после старта из-за сбоя в отделении ступеней, что заставило SpaceX инициировать контролируемую детонацию.

Во время второго полета наблюдалось улучшение: Starship успешно отделил ступени, и полет длился около восьми минут.

Третий полет продемонстрировал значительный прогресс – он длился примерно 50 минут, прежде чем корабль распался при входе в атмосферу Земли.

Во время последнего полета Starship имел целью упасть в Индийском океане, и эту же цель будет преследовать четвертый тестовый запуск. Сверхтяжелая ракета-носитель, с другой стороны, должна приземлиться в Мексиканском заливе, неподалеку от космодрома Starbase.

Для чего SpaceX нужен Starship

SpaceX рассматривает полностью многоразовый космический корабль Starship как революционный прорыв в исследовании космоса, который может расширить возможности человечества добраться до Луны, Марса и дальше.

NASA разделяет это видение и выбрало Starship первым пилотируемым посадочным кораблем для своей программы "Артемида", которая имеет целью создать лунную базу до конца десятилетия.

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Первая пилотируемая миссия с участием Starship, Artemis 3, запланирована на сентябрь 2026 года и, как ожидается, высадит астронавтов у южного полюса Луны, что соответствует текущим целям программы Artemis.