У Зеленського дорікнули Маску в цензуруванні Twitter на українські теми

В Офісі Президента розкритикували Ілона Маска в цензуруванні твітера. Насамперед на українську тематику.

Радник глави Офісу Президента зауважив, що з трендів твітера зникає тема війни в Україні. Охоплення твітів, у яких згадується російська агресія, урізаються.

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Окрім того, що твітер намагається цензурувати війну в Україні, "вишенькою на торті" стало те, що 13 грудня українські користувачі не могли зареєструватись у соцмережі або зайти у свої акаунти.

Зникнення "війни в Україні" з трендів твітера. Радикальне урізання охоплення твітів зі згадкою про російську агресію. Неможливість зареєструватися та увійти в акаунт з українським номером. Ілон Маск, цікаво, чи побачимо ми колись Twitter Files про осінь – зиму 2022 року?,

– сказав Подоляк.

Коротко про Twitter Files