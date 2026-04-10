Повернення з Місяця: вночі приземлиться екіпаж Artemis 2 і ось що варто про це знати
- Екіпаж місії Artemis 2 повертається на Землю після 10-денної подорожі навколо Місяця на борту корабля Orion.
- Повернення включає кілька критичних етапів, таких як відокремлення модулів, вхід в атмосферу, гальмування парашутами та евакуація екіпажу після приводнення в Тихому океані.
Екіпаж місії Artemis 2 завершує історичний політ до Місяця та готується до повернення на Землю. Найскладніший етап – вхід в атмосферу зі швидкістю понад 38 тисяч км/год і приводнення в Тихому океані. Усе відбуватиметься за чітким сценарієм із точним таймінгом.
Місія Artemis 2 вже зовсім скоро повернеться на Землю після 10-денної подорожі навколо Місяця. На борту корабля Orion перебувають астронавти Рід Вайзман, Віктор Гловер, Крістіна Кох і Джеремі Хансен, – розповідає 24 Канал. Ми підготували детальний опис того, як саме екіпаж здійснюватиме посадку.
Як проходитиме повернення Artemis 2 на Землю?
Фінальний день місії Artemis 2 – це не просто повернення додому, а складна послідовність дій, де кожен етап критично важливий для безпеки екіпажу корабля Orion.
Ключові етапи повернення
Ранок у космосі: підготовка до повернення. О 20:35 за київським часом астронавтів розбудить центр управління польотом. Це стандартна процедура – екіпаж отримує сигнал у вигляді музичного треку, який фактично замінює будильник, пояснює Space.com.
Після пробудження астронавти матимуть час на базові речі: особисту гігієну, перевірку систем та підготовку до робочого дня. Це їхні останні години в космосі після 10-денної місії.
Початок технічної підготовки корабля. О 22:50 екіпаж перейде до підготовки корабля до входу в атмосферу. Це означає:
- пакування обладнання, яке більше не знадобиться;
- повернення сидінь у робоче положення (більшу частину польоту вони були складені);
- перевірку ключових систем.
Фактично, Orion почнуть "переформатовувати" з космічного корабля для польоту у капсулу для посадки.
Фінальна корекція курсу. О 23:53 відбудеться один із ключових маневрів – останнє вмикання двигунів для корекції траєкторії. Цей імпульс спрямує корабель точно в район посадки в Тихому океані.
Навіть незначна помилка на цьому етапі могла б змістити точку приводнення на сотні кілометрів.
Останні години перед входом у атмосферу. Після маневру екіпаж продовжить підготовку:
- завершить пакування;
- перевірить системи;
- одягне спеціальні скафандри OCSS, у яких можна вижити до шести діб у разі аварії.
О 01:30 стартує офіційна трансляція повернення від NASA.
Відокремлення модулів – точка неповернення. О 02:33 (11 квітня) відбудеться критичний етап — відокремлення житлового модуля від сервісного. Сервісний модуль, який забезпечував корабель енергією, водою та киснем, більше не потрібен. Він згорить в атмосфері. Екіпаж залишиться лише в капсулі, яка і здійснить посадку.
Через кілька хвилин виконається короткий маневр, щоб віддалити капсулу від відокремленої частини.
Вхід у атмосферу: найнебезпечніші 13 хвилин. О 02:53 капсула ввійде у верхні шари атмосфери на висоті близько 120 кілометрів. Це найкритичніший момент всієї місії:
- швидкість становитиме близько 38 600 км/год;
- температура – до 2760 °C;
- перевантаження – майже 4 g.
Теплозахисний екран візьме на себе весь удар. Саме він відповідає за захист астронавтів і за те, чи повернуться вони живими. У цей момент почнеться радіомовчання – плазма навколо капсули блокуватиме сигнал, і центр управління тимчасово "втратить" екіпаж.
Гальмування та парашути. О 03:03 почнеться серія розгортання парашутів: спочатку відкриються два стабілізуючі (drogue), потім – три основні парашути. Вони різко зменшать швидкість падіння з надзвукової до безпечної для посадки.
Момент приводнення повинен відбутися о 03:07. Капсула торкнеться поверхні Тихого океану зі швидкістю близько 30 км/год. Це буде історична мить і перше подібне повернення від Місяця з часів Apollo 17.
Евакуація екіпажу. Далі розпочнеться операція з порятунку екіпажу, яка повинна стартувати приблизно о 04:07. До капсули наблизяться човни з водолазами, до люка кріплять спеціальну платформу, а астронавтів по черзі евакуюють і піднімають гелікоптерами на корабель ВМС.
Там екіпаж пройде медичний огляд після польоту, а далі їх доставлять до США для подальшого обстеження і реабілітації.
Хронологія польоту Artemis 2
Місія Artemis 2 стала першою з часів Apollo 17, коли люди знову вирушили у навколомісячний простір. Тому екіпаж готували максимально ретельно: вони тренувалися розпізнавати деталі рельєфу, працювати з камерами та оперативно передавати дані на Землю.
1 квітня – запуск місії. Ракета Space Launch System успішно стартувала з космодрому Кеннеді. Це перший пілотований політ програми Artemis після епохи Apollo.
2 квітня – курс на Місяць. Після імпульсу Orion залишив орбіту Землі та вирушив у напрямку Місяця.
3 – 5 квітня – політ у глибокому космосі. Екіпаж виконував корекції траєкторії, тестував системи життєзабезпечення та зв'язку. Місія віддалилася від Землі на рекордну для пілотованих польотів дистанцію.
6 квітня – обліт Місяця. Корабель здійснив історичний проліт повз Місяць, під час якого астронавти спостерігали його зворотний бік та проводили зйомку.
7 квітня – стартував процес повернення на Землю. Після використання гравітації Місяця Orion змінив траєкторію і взяв курс назад до Землі.