Трамп зустрів астронавтів Artemis 2 у Білому домі: вони мовчали, він жартував про главу NASA

Президент США Дональд Трамп провів зустріч з екіпажем місії Artemis 2 у Білому домі. Попри історичний політ навколо Місяця, астронавти під час заходу не виступали, а увага медіа змістилася на політичні теми та заяви президента.

Трамп прийняв у Овальному кабінеті чотирьох астронавтів Artemis 2 разом із керівником NASA Джаредом Айзекманом. Захід, який транслювали наживо, офіційно назвали "вітальною зустріччю", втім, він пройшов дещо дивно, повідомляє Space.com.

Як астронавти Artemis 2 залишилися в тіні?

У центрі уваги опинилися не стільки самі астронавти, скільки коментарі президента США. Трамп публічно похвалив членів екіпажу – Ріда Вайсмана, Віктора Гловера, Крістіну Кох та Джеремі Гансена – підкресливши їхню сміливість і значення для країни. Водночас самі астронавти протягом усього 22-хвилинного заходу не сказали жодного слова, залишаючись позаду президента.

Під час зустрічі Трамп також дозволив собі жарт про власні шанси полетіти в космос. Він заявив, що фізично у хорошій формі і міг би впоратися з таким викликом, після чого звернувся до Айзекмана з питанням, чи може президент взяти участь у місії. Очільник NASA відповів дипломатично, що над цим можна попрацювати.

Взагалі, Айзекман отримав окрему увагу під час цього заходу. Трамп привітав його з призначенням на посаду, назвавши це "вдалим вибором", і навіть пожартував про його "відмінний слух", звернувши увагу на його вуха, на що Айзекман відповів самоіронією.

В той час очільник NASA саме відповідав на питання про можливе перенесення штаб-квартири агентства, наголосивши, що присутність у Вашингтоні допомагає ефективно взаємодіяти з ключовими партнерами.

Що там зі штаб-квартирою?

Питання можливого перенесення штаб-квартири NASA з Вашингтона поставили журналісти, але адресували його не напряму керівнику агентства, а Трампу, який фактично перекинув його Джареду Айзекману у своєму стилі.

Айзекман наголосив, що перебування штаб-квартири у Вашингтоні дозволяє NASA залишатися в центрі ухвалення рішень і підтримувати постійний контакт із ключовими сторонами – від урядових структур до партнерів і підрядників.

За його словами, така близькість допомагає швидше узгоджувати рішення і працювати в інтересах країни.

Фактично це була обережна, дипломатична відповідь без конкретики: Айзекман не підтвердив жодних планів переїзду, але й прямо не заперечив можливість змін у майбутньому.

Важливість Artemis 2 проігнорували

Місія Artemis 2, яка тривала з 1 по 10 квітня, стала знаковою: екіпаж здійснив політ навколо Місяця і повернувся на Землю. Це був перший випадок, коли люди залишили навколоземну орбіту з часів Apollo 17. Ба більше, астронавти побили рекорд відстані від Землі, перевершивши показник місії Apollo 13.

Попри це, під час пресзаходу журналісти майже не ставили запитань про сам політ. Основна частина розмови стосувалася зовнішньої політики, війни та внутрішніх американських тем. Космос згадували лише епізодично – зокрема, у контексті можливого розсекречення матеріалів про НЛО та планів висадки людей на Місяць у межах майбутньої місії Artemis 4, яку планують на кінець 2028 року.

Які ще матеріали НЛО?

Під час зустрічі в якийсь момент тема космосу несподівано змістилася в бік НЛО. Один із журналістів запитав Трампа про обіцяне розсекречення урядових матеріалів щодо невпізнаних об'єктів.

Трамп відповів доволі обережно, але інтригуюче: за його словами, влада планує оприлюднити "настільки багато, наскільки це можливо" вже найближчим часом. Він також додав, що особисто спілкувався з пілотами – переважно ще під час свого першого президентського терміну – і ті розповідали про речі, які "важко повірити".

Жодних конкретних деталей чи дат Трамп не назвав. Не прозвучало і уточнень, про які саме матеріали йдеться – чи це нові дані, чи вже відомі звіти, які просто можуть отримати ширший доступ.

Президент США також торкнувся теми "Космічних сил", створених під час його першого терміну, і заявив, що ця структура стане однією з найважливіших для країни.

Окрім цього, він знову підкреслив свою роль у відновленні NASA, описавши стан агентства до свого президентства як занедбаний, згадавши траву, що "росла між тріщинами на злітних смугах".

Водночас без уваги залишилося питання бюджету: запропоноване Білим домом скорочення фінансування NASA на 23% та наукових програм майже наполовину під час зустрічі не обговорювали.