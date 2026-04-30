Трамп принял в Овальном кабинете четырех астронавтов Artemis 2 вместе с руководителем NASA Джаредом Айзекманом. Мероприятие, которое транслировали вживую, официально назвали "приветственной встречей", впрочем, оно прошло несколько странно, сообщает Space.com.

Как астронавты Artemis 2 остались в тени?

В центре внимания оказались не столько сами астронавты, сколько комментарии президента США. Трамп публично похвалил членов экипажа – Рида Вайсмана, Виктора Гловера, Кристину Кох и Джереми Гансена – подчеркнув их смелость и значение для страны. В то же время сами астронавты на протяжении всего 22-минутного мероприятия не сказали ни одного слова, оставаясь позади президента.

Во время встречи Трамп также позволил себе шутку о собственных шансах полететь в космос. Он заявил, что физически в хорошей форме и мог бы справиться с таким вызовом, после чего обратился к Айзекману с вопросом, может ли президент принять участие в миссии. Глава NASA ответил дипломатично, что над этим можно поработать.

Вообще, Айзекман получил отдельное внимание во время этого мероприятия. Трамп поздравил его с назначением на должность, назвав это "удачным выбором", и даже пошутил о его "отличном слухе", обратив внимание на его уши, на что Айзекман ответил самоиронией.

В то время глава NASA как раз отвечал на вопрос о возможном переносе штаб-квартиры агентства, отметив, что присутствие в Вашингтоне помогает эффективно взаимодействовать с ключевыми партнерами.

Что там со штаб-квартирой?

Вопрос возможного переноса штаб-квартиры NASA из Вашингтона поставили журналисты, но адресовали его не напрямую руководителю агентства, а Трампу, который фактически перебросил его Джареду Айзекману в своем стиле.

Айзекман отметил, что пребывание штаб-квартиры в Вашингтоне позволяет NASA оставаться в центре принятия решений и поддерживать постоянный контакт с ключевыми сторонами – от правительственных структур до партнеров и подрядчиков.

По его словам, такая близость помогает быстрее согласовывать решения и работать в интересах страны.

Фактически это был осторожный, дипломатический ответ без конкретики: Айзекман не подтвердил никаких планов переезда, но и прямо не отрицал возможность изменений в будущем.

Важность Artemis 2 проигнорировали

Миссия Artemis 2, которая длилась с 1 по 10 апреля, стала знаковой: экипаж совершил полет вокруг Луны и и вернулся на Землю. Это был первый случай, когда люди покинули околоземную орбиту со времен Apollo 17. Более того,, астронавты побили рекорд расстояния от Земли, превзойдя показатель миссии Apollo 13.

Несмотря на это, во время пресс-конференции журналисты почти не задавали вопросов о самом полете. Основная часть разговора касалась внешней политики, войны и внутренних американских тем. Космос упоминали лишь эпизодически – в частности, в контексте возможного рассекречивания материалов об НЛО и планов высадки людей на Луну в рамках будущей миссии Artemis 4, которую планируют на конец 2028 года.

Какие еще материалы НЛО?

Во время встречи в какой-то момент тема космоса неожиданно сместилась в сторону НЛО. Один из журналистов спросил Трампа об обещанном рассекречивании правительственных материалов по неопознанным объектам.

Трамп ответил довольно осторожно, но интригующе: по его словам, власти планируют обнародовать "настолько много, насколько это возможно" уже в ближайшее время. Он также добавил, что лично общался с пилотами – преимущественно еще во время своего первого президентского срока – и те рассказывали о вещах, которые "трудно поверить".

Никаких конкретных деталей или дат Трамп не назвал. Не прозвучало и уточнений, о каких именно материалах идет речь – или это новые данные, или уже известные отчеты, которые просто могут получить более широкий доступ.

Президент США также коснулся темы "Космических сил", созданных во время его первого срока, и заявил, что эта структура станет одной из важнейших для страны.

Кроме этого, он снова подчеркнул свою роль в восстановлении NASA, описав состояние агентства до своего президентства как запущенное, вспомнив траву, что "росла между трещинами на взлетных полосах".

В то же время без внимания остался вопрос бюджета: предложенное Белым домом сокращение финансирования NASA на 23% и научных программ почти наполовину во время встречи не обсуждали.