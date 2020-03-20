5 полезных функций Viber, о которых вы могли не знать

Viber – самый популярный мессенджер в Украине, им пользуются 96% украинцев, которые имеют смартфон. Ежемесячно с его помощью украинцы присылают свыше 11 миллионов сообщений и совершают около 5 миллионов звонков. А используем ли мы все его функции?

Мы подготовили 5 сервисов Viber, о которых вы могли не знать, но которые наверняка упростят вам жизнь.

Интересно Rakuten Viber открывает в Киеве R&D-центр – детали

Мои заметки

Согласно исследованию Калифорнийского университета, человек потребляет около 34 ГБ контента в день. В таком постоянном потоке информации мы можем забыть о некоторых дела и задачи. Поэтому Viber запустили функцию "Мои заметки".

С ее помощью можно составлять планы и списки дел, а также сохранять фото, видео. Их можно найти в отдельном чате Viber. Заметки удобно просматривать не только через телефон, но и на компьютере, поскольку они синхронизируются на всех устройствах пользователя.

Групповые звонки

Viber дает возможность оставаться на связи одновременно с несколькими людьми не только с помощью текстовых сообщений, но и через групповые звонки. Недавно Viber расширил возможное количество участников групповых аудіодзвінків до 20 человек-за потребности пользователей постоянно поддерживать контакт друг с другом в любой точке мира.



Viber расширил групповые звонки

Местный номер

С помощью Viber можно завести собственный локальный номер в любой стране мира. Функция позволяет забронировать номер телефона за рубежом. Так другие абоненты, проживающие в той местности, смогут звонить и писать вам по местным тарифам.

Moneytou

В декабре прошлого года Украина стала второй страной в мире, где Moneytou стал доступным. Это совместная разработка Viber и Mastercard, с помощью которой любой пользователь может отправлять деньги внутри чата приложении без необходимости вводить данные получателя — достаточно, чтобы он был в списке контактов.

К теме самые Популярные приложения среди украинцев: интересный рейтинг

Провести транзакцию может любой владелец банковской карты, у которого есть аккаунт Viber привязан к номеру украинского мобильного оператора. Сейчас денежные операции возможны только внутри страны в размере до 14900 гривен, но в дальнейшем сервис будет работать и для международных переводов.

Viber Out

Хотя Viber и самый популярный в стране, все равно остались те, у кого он не установлен. Но с ними можно оставаться на связи через приложение с помощью услуги Viber Out. Она позволяет звонить в любую страну мира на любой номер без страха, что на обратной стороне не установлен Viber. Звонок обязательно дойдет до адресата без потери качества связи и звука.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно